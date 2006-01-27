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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۲۲:۵۷

گزارش تصويري/ نشست مطبوعاتي فيلم شب بخير فرمانده

گزارش تصويري/ نشست مطبوعاتي فيلم شب بخير فرمانده

نشست مطبوعاتي فيلم شب بخير فرمانده عصر امروز با حضور عوامل توليد و خبرنگاران رسانه هاي جمعي در سينما صحرا برگزارشد.

انسيه شاه حسيني/ كارگردان

لادن مستوفي/ بازيگر   انسيه شاه حسيني/ كارگردان  سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده    محمد مختاري/ طراح صحنه و لباس

لادن مستوفي/ بازيگر

محمدمختاري/ طراح صحنه و لباس

سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده

عكس/ حيدررضايي

 

کد مطلب 283197

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