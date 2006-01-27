گزارش تصويري/ نشست مطبوعاتي فيلم شب بخير فرمانده

انسيه شاه حسيني/ كارگردان
لادن مستوفي/ بازيگر انسيه شاه حسيني/ كارگردان سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده محمد مختاري/ طراح صحنه و لباس
لادن مستوفي/ بازيگر
محمدمختاري/ طراح صحنه و لباس
سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده
عكس/ حيدررضايي
نشست مطبوعاتي فيلم شب بخير فرمانده عصر امروز با حضور عوامل توليد و خبرنگاران رسانه هاي جمعي در سينما صحرا برگزارشد.
انسيه شاه حسيني/ كارگردان
لادن مستوفي/ بازيگر انسيه شاه حسيني/ كارگردان سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده محمد مختاري/ طراح صحنه و لباس
لادن مستوفي/ بازيگر
محمدمختاري/ طراح صحنه و لباس
سيد سعيد سيدزاده/ تهيه كننده
عكس/ حيدررضايي
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