گاز ايران يكشنبه به گرجستان مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ايتارتاس، ميخاييل ساخاشويلي رييس جمهور گرجستان روز جمعه اعلام كرد عرضه گاز اضطراري از سوي ايران به اين كشور از روز يكشنبه يا دوشنبه هفته جاري آغاز خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، ساخاشويلي افزود بر اساس قراردادي كه اخيرا در طي سفر وزير انرژي گرجستان به ايران مابين دو كشور منعقد شد، صادرات گاز طبيعي ايران به گرجستان از روز يكشنبه يا دوشنبه آغاز خواهد شد.

به گفته رييس جمهور گرجستان، گاز وارداتي ايران براي تامين عرضه كافي برق و گاز براي مردم اين كشور، كه در شرايط نامناسب كمبود انرژي به سر مي برند كافي خواهد بود.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه موج سرما و يخبندان گرجستان را فراگرفته است، صادرات گاز روسيه به گرجستان از روز يكشنبه هفته گذشته به علت وقوع دو انفجار در محل خط لوله گاز انتقالي از روسيه، متوقف شد كه موجب بروز مشكلات فراواني براي مردم اين كشور شده است.

در همين حال، مقامات روسي اعلام كردند تعمير خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان در مراحل پاياني خود به سر مي برد و احتمالا از امروز به راه خواهد افتاد.