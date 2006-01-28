گلايه كارگردان "شاعر زباله ها" از راه نيافتن به بخش مسابقه جشنواره

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، محمد احمدي كارگردان فيلم سينمايي "شاعر زباله ها" در نشست پرسش و پاسخ اين فيلم گفت: " عوامل اين فيلم زمستان سال گذشته با وجود شرايط سختي كه در آبعلي بود و ما در آنجا فيلمبرداري مي كرديم، همكاري لازم را داشتند."

نگار اسكندرفر، بازيگر با اشاره به اينكه من علي رغم تعطيل شدن نشريه كارنامه هنوز خود را مطبوعاتي مي دانم، گفت : "انگيزه من از همكاري با عوامل فيلم "شاعر زباله ها" به موسسه فرهنگي كارنامه برمي گردد. بعد از اينكه طرح را ديدم و صحبت هايي كه با محمد احمدي، كارگردان، پرويز پرستويي و محسن مخملباف داشتم، همكاري ام را شروع كردم."

محمد احمدي در ادامه جلسه در پاسخ به اين سوال كه هدف شما از ساخت اين فيلم شركت در جشنواره فيلم فجر بوده يا براي اكران، گفت : " فيلم شاعر زباله ها با صداقت ساخته شده است، البته نگاهي هم به گيشه داشتم وبرايم مهم بوده است. البته من از مسوولان جشنواره فيلم فجر گلايه دارم، چرا كه دوست داشتم فيلمم مورد قضاوت قرار بگيرد و در بخش مسابقه شركت داشته باشد، اما مسوولان جشنواره در پاسخ به من گفتند با توجه به اينكه فيلم قبل از جشنواره در فستيوال شيكاگو شركت داشته، به همين دليل نمي تواند در بخش مسابقه حضور داشته باشد، در حالي كه اين مساله در قانون نيامده است و هيچ فستيوالي اين گونه برخورد نمي كند، حتي جشنواره كن كه از معتبرترين فستيوال ها است."

وي در ادامه افزود: "تنها يك انگيزه باعث شد كه فيلمم را راهي جشنواره كنم و آن هم تماشاگران بودند كه قصد داشتم آنها اين فيلم را خوب ببينند و نظرشان را بگويند، اما باز هم مسوولان جشنواره كم لطفي كردند و اين فيلم ساعت 22:30 به نمايش گذاشته شد. زماني كه همه خسته هستند."

كارگردان فيلم "شاعر زباله ها" درباره انتخاب بازيگران اين فيلم گفت: "بازيگران اين فيلم با مشورت هايي كه با پرويز پرستويي داشتم، انتخاب كردم. البته فرزين محدث نقش خيلي كوتاهي را در فيلم "مارمولك" بازي كرده بود. زماني كه پيشنهاد اين گزينه را دادند، آقاي پرستويي هم اعلام كردند من هم آقاي محدث را مد نظر داشتم."

فرزين محدث، بازيگر اين فيلم در پاسخ شما بازيگر تئاتر بوديد و بازي در اين فيلم نخستين تجربه حرفه اي شما در سينما است، به بازي در تئاتر علاقمند هستيد يا در سينما، گفت : "براي من هيچ تفاوتي نمي كند. من به بازيگري علاقمند هستم و صرفاً كار برايم اهميت دارد.