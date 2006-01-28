تبيين درست پيام و درسهاي عاشورا ضروري است / مداحان از بكار بردن عباراتي كه در فرهنگ اسلام و شان ائمه اطهار (ع) نيست اجتناب كنند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين اطلاعيه آمده است : لازم است تمام مطالبي كه بيان مي شود از منابع معتبر گرفته شده، با موازين اسلام منطبق باشد و مداحان از بكار بردن عباراتي كه با فرهنگ اسلام و شأن و مقام اهل بيت (ع) منافات دارد خودداري كنند.

در اين اطلاعيه همچنين با اعلام اينكه محور و موضوعات سخن مي بايست قرآن مجيد و نهج البلاغه و احاديث و تاريخ معتبر اسلامي باشد، آمده است: پيامهاي عاشورا بايد در مراسم عزاداري هر چه بهتر مورد توجه قرار گيرد و درسهاي حماسه اي بسياري كه در دانشگاه با عظمت حسيني است مورد تبيين و تحليل باشد.

آيت الله نوري همداني در اين اطلاعيه وظيفه مهم امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يكي از اهداف اصلي سيدالشهداء(ع) مورد تأكيد قرار داده و اعلام كرده است: تبليغات اسلامي بايد هميشه با جريا هاي زمان هماهنگ باشد ولي امسال به واسطه تقارن با دهه مباركه فجر عمق و عظمت انقلاب اسلامي و بركات و دستاوردهاي اين انقلاب كه استبداد و استعمار را از ايران اسلامي قلع و قمع و چهره اسلام با اقتدار را به دنيا نشان داد و موج اسلام خواهي را در جهان ايجاد كرد مي بايست مورد توجه جدي قرار گيرد .

اين اطلاعيه مي افزايد: اكنون كه اسلام عزيز و مسلمانان جهان مورد تهاجم سياستهاي خصمانه استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و انگلستان و صهيونيست ها قرار گرفته است خطباي محترم مردم مسلمان را از نقشه ها و مكرهاي آنها آگاه كنند و مسلمانان جهان را به وحدت و اتحاد دعوت نمايند تا براي نگهداري اسلام و ارزش هاي اسلامي كه از دل و جان آنها عزيزتر است با هشياري و تكيه بر فرهنگ ناب اسلام و توكل به خداوند عزت بخش هميشه در عرصه هاي فرهنگي و سياسي حضور داشته باشند و اسلام عزيز را حفظ نمايند.

در بخش ديگري از اطلاعيه آيت الله نوري همداني آمده است: مداحان و مسئولان هيئتهاي مذهبي فرهنگ جهاد و شهادت طلبي كه موجب عزت اسلام است را همواره نگاه دارند و مكتب عاشورا را سرلوحه زندگي انسانهاي متعهد معرفي كنند كه حضرت امام خميني (ره) رضوان الله تعالي عليه فرمودند: "ما هر چه داريم از عاشورا داريم" و عاشورا را زنده نگاه بداريد و خون شهيدان ما امتداد خون شهيدان كربلا است و اين كلمات بايد هميشه مورد نظر ما باشد.