جذام نشانه فقر است ! / گزارش "مهر" به بهانه 8 بهمن روز جهاني مبارزه با بيماري جذام

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كمبود امكانات بهداشتي و درماني در هر مكان همواره بيشترين اثر مخرب را بر روي ساكنان اين گونه مناطق دارد. به گونه اي كه بر اساس آمارهاي موجود ، بيماري جذام در مناطق روستايي كه فقر بيشتر و شايع تر بوده ، سبب از دست رفتن نيروي كار در اين مناطق شده است.

اغلب جذاميان روستايي هستند...

كارشناس جذام بهداشت جهاني در آستانه روز جهاني مبارزه با بيماري جذام ، مي گويد: اغلب افراد مبتلا به اين بيماري انسان هاي فقير هستند به همين علت بيماري جذام به بيماري فقرا مشهور شده است. چرا كه فقر اقتصادي سبب فقر آموزش به ويژه آموزش هاي بهداشتي مي شود. همچنين فقر اقتصادي سبب سوء تغذيه شده كه بر اثر آن مقاومت بدن در مقابل ميكروب ها كاهش مي يابد.

دكتر سيد حسين طباطبايي مي افزايد: عدم رعايت بهداشت فردي و مشترك بودن وسائل بهداشتي شخصي موجب انتقال اين بيماري مي شود كه اين مشكل اغلب در بين خانواده هاي فقير وجود دارد.

بر اساس آمارهاي موجود طي سالهاي اخير سالانه 100 نفر مبتلا به بيماري جذام در كشور مورد شناسايي قرار گرفته اند اما خوشبختانه با گسترش بهداشت در مناطق محروم ، تعداد مبتلايان به اين بيماري در كشور نسبت به سالهاي گذشته كاهش بسياري داشته است.

كارشناس جذام بهداشت جهاني مي گويد: در سال 1362 نزديك به 12هزار بيمار جذامي در ايران وجود داشت كه با اجراي برنامه هاي مدون وزارت بهداشت ، نظير شناسايي زودرس بيماري و رايگان بودن داروها ، اين تعداد هم اكنون به كمتر از 700 نفر رسيده است.

وي با بيان اينكه از ميان مبتلايان به اين بيماري در مقابل هر 2 مرد مبتلا به جذام ، يك زن وجود دارد و 95 در صد آنها در سنين بالاي 15 سال هستند، به تعريف مرحله كنترل جذام اشاره مي كند و مي افزايد: مرحله كنترل بيماري يعني اينكه در هر 10 هزار جمعيت كمتر از يك بيمار وجود داشته باشد.

طباطبايي مي گويد: هم اكنون در تمامي مراكز درماني داروهاي بيماران جذامي به صورت رايگان وجود دارد و به دليل وجود اين تسهيلات ، 5 سال زودتر از زماني كه بهداشت جهاني اعلام كرده بود يعني در سال 1375 توانستيم به مرحله كنترل اين بيماري برسيم.

سال 1400 جذام در ايران صفر مي شود...

بر اساس برنامه هاي بهداشت جهاني قرار است اين بيماري تا سال 2020 يعني سال 1400 ريشه كن شود ، به گونه اي كه تعداد بيماران مبتلا به جذام به صفر برسد.

كارشناس جذام بهداشت جهاني اظهار مي دارد: از جمله راه هاي حذف بيماري جذام در كشور، شناسايي زودرس بيماري و درمان دارويي به موقع و قبل از انتقال ميكروب به اطرافيان و ايجاد معلوليت در بيماران است.

به گزارش خبرنگار مهر ، 95 درصد مردم دنيا نسبت به ميكروب بيماري جذام مقاوم بوده و تنها 5 درصد انسان ها به صورت ذاتي مستعد اين بيماري هستند كه البته آن هم فقط در صورت تماس مستقيم چند ماهه و يا چند ساله با بيماران درمان نشده امكان ابتلا وجود دارد.

در استان هايي نظير آذربايجان غربي و شرقي ، زنجان ، گيلان ، مازنداران ، خراسان ، اردبيل ، كردستان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان و به طور كلي استان هاي غربي ، شمالي و شمال شرقي كشور اين بيماري شايع تر بوده ، چون در اين استان ها تراكم جميعيت و به دنبال آن تماس افراد با يكديگر بيشتر است اما استان هايي نظير مركزي و جنوب شرقي كمترين شيوع اين بيماري را به خود اختصاص داده اند.

اشتغال مهمترين مشكل جذاميان...

به گزارش مهر ، اگرچه امروزه مشكل اشتغال براي همه اقشار كشور وجود دارد اما حل اين مشكل براي جذامياني كه مورد درمان قرار گرفته اند سخت تر است. چرا كه اين افراد از نظر اجتماعي انسان هاي مطرود هستند و هيچ يك از كارفرمايان با اطلاع از سابقه بيماري افراد جذامي كه هم اكنون درمان شده اند ، حاضر نيستند به آنها كاري ارجاع كنند. بنابراين نداشتن منبع درآمد و به دنبال آن عدم تامين هزينه زندگي براي خود و خانواده بزرگترين مشكلي است كه اين افراد با آن مواجه هستند.

اغلب مردم به علت باقي ماندن معلوليت هاي بيماري جذام نظير ناهنجاري در صورت و بدن اين بيماران ، از اين افراد فراري هستند. در صورتي كه اين بيماري قابل درمان بوده و در صورت درمان آن ديگر موجب انتقال به ديگران نخواهد شد ، بنابراين مردم نبايد در مورد سرايت بيماري به آنها دچار نگراني شوند چرا كه ديگر بيماري وجود ندارد.

متاسفانه حتي در بسياري از موارد در مراكز اشتغال و يا حتي مراكز آموزشي مسئولان از به كارگيري افرادي كه يكي از اعضاي خانواده آنها دچار اين بيماري بوده است خودداري مي كنند. به گونه اي كه مواردي نظير عدم ثبت نام فرزندان والديني كه قبلا به اين بيماري مبتلا بوده و درمان شده اند مشاهده شده است.

ارائه اطلاعات و آگاهي در مورد بيماري جذام به مردم از اهميت زيادي برخوردار است چون اغلب مردم اطلاع و آگاهي كافي از اين بيماري ندارند و بنابراين موجب برخوردهاي ناشايست با اين بيماران مي شود.