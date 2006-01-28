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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۳۳

پيش نويس طرح تربيت مدرس تلاوت قرآن تهيه مي شود

پيش نويس طرح تربيت مدرس تلاوت قرآن تهيه مي شود

پيش نويس طرح تربيت مدرس تلاوت قرآن كريم، به منظور ارتقاء كيفي آموزشهاي اين بخش از سوي سازمان دارالقرآن الكريم تهيه و تدوين مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين طرح به منظور اجرا در سال 85 آماده خواهد شد و بر اساس آن مربياني كه قصد آموزش تلاوت قرآن را دارند مي بايست دوره هاي تخصصي را بگذرانند .

سازمان دارالقرآن الكريم به منظور ارتقاء سطح آموزشي قرآن از سوي مربيان مختلف قرآني، دروه هايي را برگزار و پس از قبولي شركت كنندگان در آزمون پاياني، گواهينامه هايي را به آنها اعطا مي كند كه به واسطه آن سطح مربيان ارزيابي مي شود .

به واسطه اين اقدام كيفيت آموزشي قرآن كريم در كشور ارتقاء يافته، آموزشهاي مختلف با روشهاي اصولي، ماندگار و علمي همراه خواهد بود .

بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده، پس از اجراي دقيق و كامل طرحهاي آموزشي سازمان دارالقرآن كه تمام مربيان ملزم به شركت در آنها هستند، فعاليت مربيان فاقد گواهينامه ممنوع مي شود .

از فعاليتها و اهداف اصلي سازمان دارالقرآن تحولي نو در آموزش قرآن و همچنين ايجاد نهضتي در قرآن آموزي است . در همين راستا سازمان دارالقرآن الكريم ، نهضت قرآن آموزي را فعال كرده و در زمينه گسترش ، تعميق و تبيين قرآن و فراگيرتر كردن آن در قالب روخواني و روانخواني قرآن فعاليت مي كند .

بر اساس بند "و" ماده 159 برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرايي مصوب نهضت ، سازمان تبليغات اسلامي متولي نهضت قرآن آموزي بوده و تمام امور مربوط به سياستگذاري ، برنامه ريزي و ساماندهي اين نهضت را بر عهده دارد .

کد مطلب 283230

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