پيش نويس طرح تربيت مدرس تلاوت قرآن تهيه مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين طرح به منظور اجرا در سال 85 آماده خواهد شد و بر اساس آن مربياني كه قصد آموزش تلاوت قرآن را دارند مي بايست دوره هاي تخصصي را بگذرانند .

سازمان دارالقرآن الكريم به منظور ارتقاء سطح آموزشي قرآن از سوي مربيان مختلف قرآني، دروه هايي را برگزار و پس از قبولي شركت كنندگان در آزمون پاياني، گواهينامه هايي را به آنها اعطا مي كند كه به واسطه آن سطح مربيان ارزيابي مي شود .

به واسطه اين اقدام كيفيت آموزشي قرآن كريم در كشور ارتقاء يافته، آموزشهاي مختلف با روشهاي اصولي، ماندگار و علمي همراه خواهد بود .

بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده، پس از اجراي دقيق و كامل طرحهاي آموزشي سازمان دارالقرآن كه تمام مربيان ملزم به شركت در آنها هستند، فعاليت مربيان فاقد گواهينامه ممنوع مي شود .

از فعاليتها و اهداف اصلي سازمان دارالقرآن تحولي نو در آموزش قرآن و همچنين ايجاد نهضتي در قرآن آموزي است . در همين راستا سازمان دارالقرآن الكريم ، نهضت قرآن آموزي را فعال كرده و در زمينه گسترش ، تعميق و تبيين قرآن و فراگيرتر كردن آن در قالب روخواني و روانخواني قرآن فعاليت مي كند .

بر اساس بند "و" ماده 159 برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرايي مصوب نهضت ، سازمان تبليغات اسلامي متولي نهضت قرآن آموزي بوده و تمام امور مربوط به سياستگذاري ، برنامه ريزي و ساماندهي اين نهضت را بر عهده دارد .