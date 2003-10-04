دو دانشمند عراقي مورد سوء قصد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ديويد كي مشاور سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا) ديروز (جمعه) گفت: با تيراندازي به سوي دو دانشمندعراقي كه درباره سلاحهاي كشتارجمعي عراق بازرسان و نيروهاي آمريكايي را كمك مي كردند از اين پس با ادامه همكاري ها جان اين دو دانشمند درخطر خواهد بود.

ديويد كي در گزارش خود به مقامت ارشد آمريكا تصريح كرده است كه تاكنون هيچ گونه اثر و رد پايي از وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق پيدا نكرده ايم.

ديويد كي در ادامه گزارش خود تاكيد كرده است كه دانشمندان رژيم سابق عراق در حال حاضر براي امنيت جان خود و افراد خانواده خود خواستار خروج از عراق و اقامت در آمريكا هستند و يا عده اي از آنها ادامه همكاري با بازرسان و نيروهاي آمريكايي را مشروط به تامين امنيت جاني خود و خانواده شان كرده اند. ديويد كي در ادامه افزود: آنها تصور مي كنند كه با ادامه همكاري با نيروهاي آمريكايي شديداً در خطر خواهند بود و امنيت جاني نخواهد داشت.

كي اظهار نظر كرد: يكي از دانشمندان عراقي بلافاصله پس از ملاقات با گروه تفحص سلاحهاي كشتارجمعي در خارج از آپارتمان مسكوني از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد. بنابرگزارش كارشناسان مسئول نيز هيچ اثري از سرقت در خانه وي مشاهده نشد.

وي در ادامه افزود:"يكي ديگر از دانشمنداني هم كه براي ما ارزش حياتي دارد تاكنون شش بار هدف حمله قرار گرفته است ولي خوشبختانه تاكنون جان سالم بدر برده است." اين دانشمند سرنخ اصلي برنامه سلاحهاي بيولوژيكي عراق را به آمريكاييان داده و تحقيقات را سمت و سوي مشخصي داده است.

ديويد كي در ادامه تصريح كرد: همكاري با دانشمندان عراقي و عراقي هايي كه در مورد سلاح هاي كشتار جمعي اطلاعاتي دارند بهترين كمك براي آمريكايي ها براي كشف حقيقت در مورد اين سلاح ها هستند و بنابراين تامين امنيت آنها بسيار حائز اهميت است.

صاحبنظران معتقدند انتشار چنين اخباري از سوي سيا سرپوش گذاشتن بر پيدا نشدن تسليحات كشتار جمعي و مدرك قابل قبولي دال بر اين موضوع است.