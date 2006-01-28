تحصيل فرزندان عشاير اتفاقي است

رضا قلعه خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در خصوص شهرستان بم و ديگر شهرستان هاي كشور گفت: درس خواند فرزندان عشاير همواره اتفاقي بوده است ، چرا كه اگر اين افراد تنها در صورت مستقر شدن در روستاي داراي مدرسه مي توانند به تحصيل بپردازند كه البته آن هم فقط در مقاطع ابتدايي و يا راهنمايي خواهد بود.

وي افزود: اغلب فرزدان عشاير به دليل دوري از مدارس ، كمبود معلم ، نبود امكانات كافي و... يا به دوره هاي راهنمايي نمي رسند و يا به دليل همين محروميت ها از ادامه تحصيل باز مي مانند.

قلعه خاني با اشاره به آيين نامه سازمان عشايري مصوب مجلس شوراي اسلامي ، خاطر نشان ساخت: طبق طرح و لايحه ياد شده تمامي وزارتخانه ها و دستگاهها موظف شده اند در اداره امور عشاير همكاري هاي لازم را انجام دهند.

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه تاكنون بر خلاف پيگيري هاي انجام شده ، حداقل در شهرستان بم هنوز هيچ اقدامي جهت ساماندهي تحصيلي دانش آموزان صورت نگرفته است.

سرپرست اداره امور عشاير شهرستان بم افزود: در شرايط فعلي عوامل طبيعي نظير خشكسالي و... موجب شده بيشتر فرزندان عشاير به جاي تحصيل ، به ساخت صنايع دستي به شيوه هاي سنتي روي آورند و محل زندگي خود را از مناطق صعب العبور به نزديكي روستا ها منتقل كنند.

قلعه خاني ضمن انتقاد از بي توجهي هايي كه تاكنون در مورد ساماندهي دانش آموزان عشاير وجود داشته است ، ياد آور شد: اين فرزندان همواره به كمك هاي آموزش و پروش براي ادامه تحصيل خود چشم اميد دوخته اند و نبايد از حق تحصيل محروم شوند.

