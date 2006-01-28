پيروزي پرگل بايرن مونيخ درغياب علي كريمي/ مهدوي كيا و هاشميان امشب به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" در اولين روز دور برگشت رقابتهاي فوتبال دسته اول بوندسليگا شب گذشته تيم هاي بايرن مونيخ و مونشن گلادباخ به مصاف هم رفتند. اين ديدار در حضور 54 هزار و 19 نفر و با قضاوت دكترماركوس مرك برگزار شد. گل هاي بايرن در اين ديدار را روي ماكاي(13 و 69) و ميشاييل بالاك(55) به ثمررساندند. تك گل تيم گلادباخ نيز توسط سانك (56) به ثمررسيد.

علي كريمي ملي پوش ايراني بايرن مونيخ دراين ديدارازسوي ماگات به زمين فراخوانده نشد و بر روي نيمكت ذخيره ها حضورداشت. در ادامه اين رقابتها امشب وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا براي هانوفر و هامبورگ به ميدان خواهند رفت.