به گزارش خبرنگار" مهر" در اولين روز دور برگشت رقابتهاي فوتبال دسته اول بوندسليگا شب گذشته تيم هاي بايرن مونيخ و مونشن گلادباخ به مصاف هم رفتند. اين ديدار در حضور 54 هزار و 19 نفر و با قضاوت دكترماركوس مرك برگزار شد. گل هاي بايرن در اين ديدار را روي ماكاي(13 و 69) و ميشاييل بالاك(55) به ثمررساندند. تك گل تيم گلادباخ نيز توسط سانك (56) به ثمررسيد.
علي كريمي ملي پوش ايراني بايرن مونيخ دراين ديدارازسوي ماگات به زمين فراخوانده نشد و بر روي نيمكت ذخيره ها حضورداشت. در ادامه اين رقابتها امشب وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا براي هانوفر و هامبورگ به ميدان خواهند رفت.
در آغاز دور برگشت رقابتهاي بودنس ليگا بدست آمد ؛
پيروزي پرگل بايرن مونيخ درغياب علي كريمي/ مهدوي كيا و هاشميان امشب به ميدان مي روند
تيم فوتبال بايرن مونيخ در حالي شب گذشته ميهمان تيم بروسيا مونشن گلادباخ بود و توانست با نتيجه سه بر يك مقابل اين تيم به برتري برسد كه علي كريمي 90 دقيقه برروي نيمكت بود.
به گزارش خبرنگار" مهر" در اولين روز دور برگشت رقابتهاي فوتبال دسته اول بوندسليگا شب گذشته تيم هاي بايرن مونيخ و مونشن گلادباخ به مصاف هم رفتند. اين ديدار در حضور 54 هزار و 19 نفر و با قضاوت دكترماركوس مرك برگزار شد. گل هاي بايرن در اين ديدار را روي ماكاي(13 و 69) و ميشاييل بالاك(55) به ثمررساندند. تك گل تيم گلادباخ نيز توسط سانك (56) به ثمررسيد.
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