برلين موضع شديد در برابر حماس اتخاذ كند

به گزارش خبرگزاري مهر، " پاول اشپيگل " رئيس مركز يهوديان در آلمان در گفتگو با روزنامه برلينرسايتونگ در آستانه سفر " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان به منطقه خاطر نشان كرد : دولت آلمان پس از پيروزي گروه حماس در انتخابات اخير فلسطين بايد موضع روشن و دقيقي را در برابر آنها اتخاذ كند .

وي در ادامه از صدراعظم آلمان خواست تا در گفتگوهاي آتي خود با مقامات فلسطين زمينه لازم را براي آنكه حماس،اسرائيل را به رسميت بشناسد ، فراهم كند .

بر اساس گزارشهاي رسيده، " مركل " قرار است از فردا به مدت دو روز راهي منطقه شود .

اين در حالي است كه صدر اعظم آلمان كه به عنوان اولين رهبر اروپايي پس از انتخابات پارلماني اخير در فلسطين به اين منطقه سفر مي كند، اعلام كرده كه با مسئولان حماس ديدار نخواهد كرد.

سخنگوي دولت آلمان با وجود پيروزي حماس در انتخابات فلسطين اعلام كرد: تنها مخاطب ما ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين است.

وي گفت : آلمان براي گفتگو با حماس 4 شرط دارد: به رسميت شناختن حق وجود براي اسرائيل، دست كشيدن از خشونت (مقاومت بر ضد اشغالگري )، خلع سلاح و عمل به تعهدات مربوط به روند صلح.