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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۳۷

سريع ترين نانومتر جهان در ايتاليا ساخته شد

دانشمندان ايتاليايي سريع ترين نانومتر جهان را طراحي كرده اند كه اين نانومتر يك موتور مولكولي است و براي انتقال دارو به درون سلول هاي بدن مورد استفاده قرار مي گيرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين موتور كه به دليل فعاليت با انرژي خورشيدي موتور «آفتابي» ناميده مي شود، يك ميليون بار سريعتر از تنها نانومتر ديگري كه اخيرا در هلند ساخته شده است، عمل مي كند.

"وينسنزو بالزاني" محقق دانشگاه Bologna و طراح اين موتور مي گويد: عملكرد موتورهاي مولكولي، انتقال دارو به درون سلول هاي بدن است و يا در ساخت رايانه هاي شيميايي از آنها استفاده مي شود.

بر اساس گزارش آژانس خبري آنساي ايتاليا، استفاده از نانومترها در انتقال دارو به درون سلول هاي بدن، شيوه اي جديد محسوب مي شود، اما موتورهاي مولكولي درآينده اي نزديك در مواردي به كار گرفته مي شوند كه درحال حاضر به ذهن بشر نيز خطور نمي كند.

نانوتكنولوژي شاخه اي از علم مهندسي است كه با ساختارهاي كوچكتر از 100 نانومتر درارتباط است. يك نانومتر يك ميليونيوم يك ميليمتر است.

کد مطلب 283276

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