قطعنامه ضد ايراني در سناي آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، اين قطعنامه كه بدون بحث و بررسي به تصويب رسيد،آنچه را كه " ضعف هاي متعدد دولت ايران در اجراي كامل تعهدات هسته اي و تعليق غني سازي و فراوري اورانيوم" ادعا كرد، محكوم كرد.

سناي آمريكا همچنين در ادامه تلاش هاي خود براي منع ايران از دستيابي به حقوق خود مبني بر برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي، از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست دستور دهد در جلسه 2 فوريه(13 بهمن) آنچه سنا "عدم اطاعت ايران از تعهدات پادماني" خوانده است، به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش شود.

در حالي كه روسيه وچين در راستاي تشكيل قدرتي ضد آمريكايي در آسيا تلاش مي كنند و حق ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي را به رسميت مي شناسند، سناتورهاي آمريكايي از اعضاي دائم شوراي امنيت به ويژه روسيه و چين خواستند عدم اطاعت ايران از تعهداتش را در برنامه كاري خود قراردهند و آن را بررسي كنند.

اين در حالي است كه شب گذشته، كاخ سفيد ايران را به بازي با جامعه جهاني محكوم كرد.

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد در پاسخ به اين سوال كه ايران چه برخوردهايي با پيشنهاد روسيه داشته است، مدعي شد: به نظر مي رسد ايراني ها هر روز بيش از قبل با جامعه جهاني بازي مي كنند.

اما روز گذشته محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضرورت ادامه ديپلماسي و گفتگو براي حل موضوع هسته اي ايران و اجتناب از تدابير اجباري و زورگويانه و تحريم تاكيد كرد.

محمد البرادعي در سخناني در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد درداووس سوئيس گفت : من اطمينان دارم كه پيشنهاد روسيه مي تواند به آغازراه حلي منجر شود.



اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرده است : تمام راههاي ديپلماتيك را براي حل موضوع هسته اي ايران امتحان خواهد كرد، اما در عين حال تهديدهاي هميشگي خود را عليه تهران مبني بر ارجاع آن به شوراي امنيت تكرار كرد، به هرحال آمريكا همچنان سياست چماق و هويج خود را درباره تهران دنبال مي كند، و هدف نهايي خود يعني جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي براي پيشرفت و رفاه ملت اين كشور را علني كرده است.