افزايش ظرفيت اعزام زائران به عتبات از اول اسفند آغاز مي شود

ابوالحسن رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به تكذيب توقف اعزام زائران به عتبات عاليات ، افزود: در حال حاضر اعزامها از مرزهاي شلمچه و مهران همچنان ادامه دارد و توفقي صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: هم اكنون روزانه 250 نفر از استانهاي مختلف كشور از طريق دفاتر زيارتي مجاز به عتبات عاليات سفر مي كنند و قرار است بزودي ظرفيتها افزايش پيدا كند. به طوري كه بر اساس اقدامات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته ظرفيت اعزامها به روازنه 1500 نفر خواهد رسيد.

معاون سازمان حج و زيارت در مورد فراهم شدن امنيت زائران در عتبات ، تاكيد كرد: شركت امنيتي عراقي "احسان" متعهد شده امنيت زائران ايراني را فراهم كند ، به همين علت ظرفيت اعزامها نيز افزايش پيدا مي كند. همچنين شرايط هتلها نيز براي مستقر شدن زائران نسبت به گذشته بهتر شده است.