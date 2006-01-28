محافظت آمريكا از 28 سركرده گروهك منافقين در "كمپ مركوري"

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" اشغالگران عراق پس از سرنگوني صدام، با تصرف و تبديل يكي از مهم ‎ترين قرارگاه ‎هاي گروهك منافقين به مقري نظامي با درجه حفاظتي بالا، 28 نفر از سركردگان كليدي منافقين را در اين مقر نگهداري مي كنند تا از دسترس عراقي هايي كه منافقين جنايات زيادي را عليه آنان مرتكب شده اند در امان باشند.

اين قرارگاه در جاده بغداد و فلوجه واقع مي ‎باشد كه پيش از اين ستاد فرماندهي گروهك منافقين بوده و اكنون به كمپ مركوري تغيير نام يافته است.

مسعود رجوي، محبوبه جمشيدي، بيژن رحيمي، عليرضا باباخاني از جمله سركردگان گروهك منافقين هستند كه گفته مي شود در اين مقر نگهداري مي شوند تا از دسترس سايرين در امان باشند.

گفتني است پس از پايان حكومت صدام در عراق، مردم و گروه هاي مختلف عراقي و ايراني كه خسارات فراواني از جنايات منافقين ديده بودند، خواستار محاكمه و استرداد سران اين گروهك تروريستي شده اند.