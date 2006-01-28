صنام و برق برگزار كننده مهمترين بازي هفته/ صدرنشين براي جبران مي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" در تهران پيكان بعد از باخت به سايپا مقابل ذوب آهن اصفهان قرارمي گيرد. شاگردان حسين حسيني مي كوشند تا با شكست ذوب آهن، صدرنشيني را حفظ كنند. دادن گيم به حريف نيزممكن است خودرو سواران را از صدردوركند به همين دليل اين تيم با تمام قوا به ميدان مي آيد. حريف اصفهاني هم با مربي جديد مي كوشد بازنده اي سربلند باشد.

دربازي دوم دو تيم مدعي و خوب ليگ برتركه هفته بيش خارج ازتهران بازي را به حريفان شهرستاني خود واگذار كرده اند به ديدارهم مي روند. صنام با اميرحيدري مربي جديد خود و با تفكرات تازه به ديداربرق مي رود . شكست براي برق مي تواند موقعيت " ست كوويچ" را به خطربياندازد. تغييرمربي اين روزها درليگ برتراپيدمي شده است. شايد مسئولين برق كه جايگاه ششم جدول را شايسته تيم خود نمي دانند، با يك شكست ديگرصبرخود را ازدست داده و يك مربي داخلي را جايگزين مربي خارجي خود كنند.

دراين ديدارنبرد جوانان برق كه با زادون، محمد كاظم و زريني خوب بازي مي كند با تجربه هاي چون عندليب ، نادي ، شياري وافشاردوست ديدني است . شايد اين ازبد شانسي حيدري باشد كه بايد درابتداي كارخود درصنام ابتدا با برق چهارشنبه با پگاه اروميه بازي كند. بايد ديداين مربي مي تواند صنام رااز بحران خارج كند يا خير!

درمهمترين بازيهاي شهرستان گل گهرسيرجان ميزبان سايپا است. هردوتيم هفته پيش بازيهاي خود مقابل برق و پيكان را با پيروزي پشت سر گذاشته اند و مي كوشند تا روند اين پيروزي را تداوم دهند. سايپا كه هنوز بازار گرد را به طوركامل در اختيار ندارد چشم به بازيسازي شريعتي و ضربات مقبلي ، جعفري و نظري افشار دارد و گل گهرنيزروي بازيسازي رضا ناييني حساب ويژه اي بازكرده است.

پتروشيمي ماهشهرهم بعدازبرتري مقابل صنام تهران به اروميه سفرمي كند تا با پگاه ديداركند. پگاه كه به رده چهارم رسيده همچنان به پيشروي درجدول چشم دوخته است. پرسپوليس و اتكا هم كه بعد ازمدتها هفته پيش حريفان خود را شكست دادند درقم به مصاف هم خواهند رفت. نئوپان گنبد كه مشكلات مالي را براي بازيكنان خود حل كرده درخانه ميزبان پيام مخابرات است و درآخرين بازي آيدانه چالدوران به ديدارتيم دوم جدول يعني آذرپيام مي رود. آذرپيام چشم به پيروزي 3 برصفر دارد تا درصورت گرفتن گيم توسط ذوب آهن ازپيكان به صدر جدول راه پيدا كند.

برنامه كامل هفته بيستم يكشنبه 9/11/84

ساعت 16 - پيكان - ذوب آهن - داوران: شاهميري ، قريب

ساعت 18 - صنام - برق - داوران : راهجرديان - ابراهيم زاده

ساعت 30/16 - پگاه اروميه - پتروشيمي ماهشهر - داوران : صدري - قاري

ساعت 30/16 - اتكا قم - پرسپوليس تهران - داوران: محسني ، جعفري

ساعت 30/16 - گل گهر سيرجان - سايپا - داوران: پوركاشيان - عابدزاده

ساعت 30/16 - نئوپان گنبد - پيام مخابرات - داوران: شفقي - كاظمي

ساعت 30/16- آيدانه چالدوران - آذر پيام اروميه - داوران : يگانه مجد - انصاري