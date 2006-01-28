ويژه نامه هاي برتر دهه فجر كاغذ خارج از سهميه دريافت مي كنند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، عليرضا كريمي، مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جانشين كميته سازمان ها و نهادهاي ستاد بزرگداشت ايام دهه فجر در نشستي كه پيرامون برنامه هاي دهه فجر برگزار شده بود، گفت : " امسال براي حضور بهتر نهادهاي دولتي در برگزاري دهه فجر، 35 پيشنهاد به نهادها اعلام كرديم. هر يك از وزارتخانه ها بر اساس توانايي هاي شان اجراي اين پيشنهادها را پذيرفتند."

وي در ادامه افزود : "حضور اعضاي هيات دولت در ميان دانشجويان، گزارش عملكرد دولت از طريق رسانه هاي جمعي چون صدا و سيما و روزنامه ها، ملاقات با جانبازان انقلاب، حضور فعال تر وزارتخانه ها در مسير راهپيمايي ها، اهداي جوايز به متولدين 12و 22 بهمن ماه سال 57 به كاركنان سازمان ها، گفتگوي مستقيم وزرا با مردم در مساجد، گلبانگ شروع كار همزمان با ساعت ورود امام (ره) در كارخانه هاي دولتي و غيردولتي، مقاله نويسي كارشناسان دولتي، قدرداني از كارمندان و كارگران خلاق درايام دهه فجر از پيشنهادهاي مطرح شده در ايام دهه فجر است."

كريمي با اشاره به پيشنهادهاي ديگري كه در ايام دهه فجر اجرا شود، خاطرنشان كرد: "تدوين ويژه نامه دهه فجر، پاداش به مناسبت دهه فجر به كارمندان وزارتخانه ها، ده خط نمابر براي رسانه هاي عمومي جهت گفتن مشكلات مردم به مسوولان، نصب عكس در ميادين اصلي شهر، انجام مسابقات ورزشي ويژه دهه فجر ميان كاركنان وزرات خانه ها، تعداد زيادي بيلبوردهاي شهري جهت دستاوردهاي نظامي، ميزگردهاي تخصصي در 10 حوزه و شرح وظايف وزرا براي مردم، ساخت فيلم ها و تيزرهاي تبليغاتي، بازديد سفيرها و خبرنگاران داخلي و خارجي از چند طرح ملي، ايجاد نمايشگاه جهت نشان دادن عملكرد، چاپ پوستر، تمبر و كتاب از فعاليت هاي دولت جزو فعاليت هاي نهادها وسازمان ها در بزرگداشت دهه فجر است."