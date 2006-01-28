آمادگي ايران براي صادرات روزانه 2 ميليون متر مكعب گاز به گرجستان

عبدالحسين ثمري درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره صادرات گاز ايران به گرجستان گفت : ايران در اين باره مذكراتي را با اين كشور داشته است اما هنوز نهايي نشده است .

وي درباره آغاز صادرات به گرجستان از روز يكشنبه گفت : هنوز در اين باره ابلاغ رسمي صادر نشده است و اين نشان از نهايي نشدن مذاكرات دارد .

وي تصريح كرد : بحث صادرات گاز به گرجستان در حد مذاكرات بوده و در صورت نهايي شدن روزانه درحدود دوميليون متر مكعب گاز به اين كشور مي رسد .

اين درحالي است كه رييس جمهور گرجستان اعلام كرده است : گاز وارداتي ايران براي تامين عرضه كافي برق و گاز براي مردم اين كشور، كه در شرايط نامناسب كمبود انرژي به سر مي برند كافي خواهد بود.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه موج سرما و يخبندان گرجستان را فراگرفته است، صادرات گاز روسيه به گرجستان از روز يكشنبه هفته گذشته به علت وقوع دو انفجار در محل خط لوله گاز انتقالي از روسيه، متوقف شد كه موجب بروز مشكلات فراواني براي مردم اين كشور شده است.

در همين حال، مقامات روسي اعلام كردند تعمير خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان در مراحل پاياني خود به سر مي برد و احتمالا از امروز به راه خواهد افتاد.