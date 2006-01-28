بخش زيادي از درآمدهاي تهران صرف هزينه هاي كشوري مي شود

عضو شوراي اسلامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: در اكثر استان هاي كشور ، صد درصد درآمد در همان منطقه صرف مي شود در حالي كه استان تهران به عنوان مهم ترين استان تهران از بخش اعظم درآمدهاي خود محروم است .

غفور خوئيني تصريح كرد: بسياري از مسئولان براي توجيه اين عملكرد ناعادلانه ، مسئله بالا بودن امكانات استان تهران و وجود تبعيض بين استانها را مطرح مي كنند در صورتي كه اين بحث چندان مستند نيست.

وي افزود: حتي در صورت تحقق تخصيص امكانات زياد به تهران در آينده ، محروم كردن اين استان از درآمدهاي خود قابل قبول نيست.

خوئيني خاطرنشان كرد: البته كمك به حل مشكلات كشوري و عمومي ، بسيار پسنديده و توصيه شده است اما در شرايطي كه امكانات استان تهران با جمعيت بسيار زياد آن تناسب ندارد ، اين كمك چندان منطقي به نظر نمي رسد.