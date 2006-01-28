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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

عضو شوراي اسلامي استان تهران در گفتگو با "مهر":

بخش زيادي از درآمدهاي تهران صرف هزينه هاي كشوري مي شود

بخش زيادي از درآمدهاي تهران صرف هزينه هاي كشوري مي شود

بخش اعظم درآمدهاي استان تهران در هزينه هاي كشوري صرف مي شود و اين مسئله در افزايش معضلات استان بسيار موثر است.

عضو شوراي اسلامي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: در اكثر استان هاي كشور ، صد درصد درآمد در همان منطقه صرف مي شود در حالي كه استان تهران به عنوان مهم ترين استان تهران از بخش اعظم درآمدهاي خود محروم است .

غفور خوئيني تصريح كرد: بسياري از مسئولان براي توجيه اين عملكرد ناعادلانه ، مسئله بالا بودن امكانات استان تهران و وجود تبعيض بين استانها را مطرح مي كنند در صورتي كه اين بحث چندان مستند نيست.

وي افزود: حتي در صورت تحقق تخصيص امكانات زياد به تهران در آينده ، محروم كردن اين استان از درآمدهاي خود قابل قبول نيست.

خوئيني خاطرنشان كرد: البته كمك به حل مشكلات كشوري و عمومي ، بسيار پسنديده و توصيه شده است اما در شرايطي كه امكانات استان تهران با جمعيت بسيار زياد آن تناسب ندارد ، اين كمك چندان منطقي به نظر نمي رسد.

کد مطلب 283317

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