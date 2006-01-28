پارلمان اروپا و جستار براي راه حل بحران هاي قاره سبز

به گزارش خبرگزاري مهر، پارلمان اروپا روز سه شنبه 4 بهمن نشست سه روزه اي را آغاز كرد تا مشكلات و بحران هاي اين اتحاديه را بررسي و نتايج مباحث را در اختيار كميسيون اروپا و شوراي وزيران قرار دهد .

" قانون اساسي واحد "، مسئله پروازهاي سازمان اطلاعاتي آمريكا و زندان هاي اين سازمان اطلاعاتي از جمله مباحث در دستور كار اين نشست است .

در سال گذشته ميلادي پس ازانتشار گزارش تحقيقاتي روزنامه واشنگتن پست درباره پروازهاي مخفي سيا دراروپا ، واكنش هاي شديدي ازطرف افكار عمومي و واحدهاي سياسي اين قاره ابرازشد. شوراي اروپايي اين قاره نيز اقدام به تهيه گزارشي نمود كه آخرين نتيجه آن همزمان با تشكيل اجلاس پارلمان اروپا منتشر شد. دراين گزارش كه ديك مارتي رياست تيم تحقيق آن را ارايه نموده، آمده است :" دولت آمريكا براي انتقال و يا دستگيري بيش از 100 مظنون تروريستي به عنوان بخشي از سياستهاي سري خود از خاك قاره اروپا استفاده كرده است" .

اين تحليل مهرمي افزايد : با توجه به گزارش شوراي اروپايي، پارلمان اتحاديه اروپايي برحسب منشور سازماني خود مي تواند با استفاده از قدرت نظارتي و تصميم گيري كه دارد در مورد نحوه برخورد با عملكرد غيرقانوني سازمان سيا تصميم گيري كند . بر اساس پيمان ماستريخت (1992) و آمستردام (1997) پارلمان اروپا از حالت يك انجمن مشورتي خارج شده و مي تواند در مورد موافقتنامه هاي بين المللي ، همكاري هاي فرا اتحاديه اي ، بررسي سياست هاي كلان و گزارش هاي كميسيون و شوراي اروپايي اتحاديه را بررسي كند .

زندان هاي مخفي سازمان سيا در كشورهاي لهستان و روماني و همكاري سازمان هاي اطلاعاتي كشورهاي اروپايي به همراه بحران قانون اساسي واحد اروپايي از ديگر موارد جنجالي است كه پارلمان اروپا در سال 2006 با آن روبرو بوده و در نشست اخير براي خروج از اين بحران بايد چاره اي بينديشد .

نشست اخير از آن جهت حايز اهميت است كه قرار است اتريش به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا در آغاز فعاليتش برنامه و عملكرد خود را به پارلمان ارايه دهد. بديهي است كه معضلات اتحاديه اروپايي نمي تواند دربرنامه هاي مورد نظر وين گنجانده نشود. نشست 4 بهمن درواقع بررسي تعاملي راهكارهايي است كه اعضاي پارلمان اروپا و اتريش بعنوان رئيس اتحاديه اروپايي براي حل بحرانهاي اين قاره به دنبال آن هستند .

تلاش هاي پارلمان اروپا به دليل تسلط بر مسائل داخلي اروپا شايد براي بحران "قانون اساسي واحد" كارساز باشد اما اين نهاد اروپايي درمورد پروازهاي جاسوسي سيا به دليل حساسيت ها و مواضع تنگاتنگي كه بين واشنگتن و بروكسل حاكم است به آساني نمي تواند براي چالش مطرح شده واكنش تندي در پيش بگيرد.