مسابقه طراحي پوستر فرهنگ و تمدن ايران در دانشگاه هنر تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، هدف از برگزاري اين مسابقه، كشف و شكوفايي استعدادهاي هنري دانشجويان و معرفي قابليتهاي دانشگاه تهران در ارائه آثار برجسته هنري است و كليه دانشجويان اين دانشگاه مي توانند در آن شركت كنند.

علاقمندان به شركت در اين مسابقه تا اول ارديبهشت سال 85 فرصت دارند، حداكثر پنج اثر را به دبيرخانه مسابقه به آدرس تهران، چهارراه وليعصر، كوچه شهيد بالاور، ساختمان جهاد دانشگاهي هنر، طبقه اول، بخش فوق برنامه دانشگاه تهران ارسال كنند.

همچنين در اين مسابقات، استادان برجسته گرافيك ايران از جمله مصطفي اسداللهي، كامران افشار مهاجر و فرامرز عرب نيا به عنوان داور شركت مي كنند و نتايج مسابقه ، 27 ارديبهشت ماه اعلام خواهد شد.

گفتني است، آثار ارسالي در قالب يك نمايشگاه هنري در روزهاي 17 تا 27 ارديبهشت ماه در نگارخانه ساختمان جهاد دانشگاهي هنر دانشگاه تهران در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.