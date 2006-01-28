سومين بانك خارجي در كيش شعبه مي زند

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد كيش؛ مجيد شايسته رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش ، ضمن حمايت از سرمايه گذاري خارجي در جزيره كيش ، بر حضور هر چه بيشتر بانك هاي خارجي در اين منطقه آزاد تاكيد كرد.

وي در ديدار با " استفان اوستن" مدير عامل " فيوچر بانك" افزود: حضور بانك هاي خارجي بر رشد و جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي و همچنين تسهيل در مراودات پولي بانكي بسيار تاثير گذار است.

در اين ملاقات " استفان اوستن" تصريح كرد: موافقت اصولي تاسيس " فيوچر بانك " از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت شده و نسبت به ثبت شعبه در كيش نيز تمامي اقدامات وليه صورت گرفته است.

وي سرمايه اوليه شعبه " فيوچر بانك" در كيش را 20 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: فيوچر بانك در حال حاضر داراي سه شعبه تجاري و يك واحد بانكي فرا ساحلي فعال در بحرين است كه مجموع دارايي آن به ارزش 580 ميليون دلار برآورد مي شود.

تاكنون دو بانك " ايران و اروپا " و " استاندارد چارترد" در منطقه آزاد كيش داراي شعبه هستند.