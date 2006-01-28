برخي نهادهاي نظارتي در انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند// نظارت كميسيون اصل نود جدي تر مي شود

سيد محمود مدني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اعضاي كميسيون اصل نود در اين راستا، جلساتي را با مسئولان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي برگزار كرده اند.

وي افزود: مسئولان اين نهادهاي نظارتي در اين نشست ها، گزارشاتي را در خصوص فعاليت هاي خود، به صورت كتبي و شفاهي به نمايندگان ملت ارايه كرده و آنها را در جريان ايفاي وظايف خود قرار دادند.

رئيس كميته محرمانه كميسيون اصل نود مجلس با اشاره به گزارش مسئولان سازمان بازرسي كل كشور به اعضاي اين كميسيون، متذكر شد: اعضاي اين كميسيون پس از استماع گزارش آقاي نيازي، از عدم پي گيري تخلفات توسط اين سازمان كه به نظر مي رسد در انجام وظايف خود اهمال مي كند، انتقاد كردند.

اين عضو كميسيون اصل نود، در پاسخ به اعتراض خبرنگار "مهر"، نسبت به "كوتاهي اين كميسيون در امر اطلاع رساني به موقع و لازم درباره مسايلي كه مربوط به آن مي شود"، اظهار داشت: چنانچه كميسيون درباره رسيدگي به مسايل روز اطلاع رساني كند، سطح اميد و اطمينان در مردم افزايش مي يابد.

مدني در خاتمه، با مفيد دانستن امر اطلاع رساني دقيق و به موقع به افكار عمومي، تصريح كرد: متاسفانه تاكنون كميسيون اصل نود با "مسامحه و سياسي كاري" درباره انجام وظايف خود از جمله نظارت بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادي اطلاع رساني نداشته است كه تداوم اين روند موجب ايجاد اضطراب و تنش و بي اعتمادي در جامعه مي شود.