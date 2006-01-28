  1. بین الملل
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۰۴

بوش حماس را به قطع كمك هاي آمريكا به فلسطين تهديد كرد

بوش حماس را به قطع كمك هاي آمريكا به فلسطين تهديد كرد

بوش رئيس جمهوري آمريكا درواكنش به پيروزي جنبش حماس تهديد كرد اگر اين جنبش فكر نابودي اسرائيل را از سر بدر نكند، كمك هاي واشنگتن به فلسطين قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، درواكنش به پيروزي جنبش حماس جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد اگر دولت حماس كه درانتخابات پارلماني فلسطين پيروزي دست يافته است ازطرح وتصميمش براي نابودي اسرائيل دست برندارد، واشنگتن كمك هاي خود را به فلسطينيان قطع خواهد كرد.

بوش در ادامه مصاحبه خود با تلويزيون "سي بي اس" آمريكا افزود اگر خواسته ما انجام نشود، با آنان همكاري نخواهيم كرد.

رئيس جمهوري آمريكا دراين مصاحبه بدون اينكه دراين مورد توضيح دهد كه منظوروي از قطع كمك ها، كمك هاي بشردوستانه است يا فقط كمك هايي است كه شامل تشكيلات خودگردان مي شود ، افزود:" كمك ها ادامه نخواهد يافت".

بوش گفت : "حماس بايد  خشونت را رها كند و دروهله دوم نيز از خواسته نابودي اسرائيل صرف نظر كند ".

کد مطلب 283346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه