بوش حماس را به قطع كمك هاي آمريكا به فلسطين تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، درواكنش به پيروزي جنبش حماس جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد اگر دولت حماس كه درانتخابات پارلماني فلسطين پيروزي دست يافته است ازطرح وتصميمش براي نابودي اسرائيل دست برندارد، واشنگتن كمك هاي خود را به فلسطينيان قطع خواهد كرد.

بوش در ادامه مصاحبه خود با تلويزيون "سي بي اس" آمريكا افزود اگر خواسته ما انجام نشود، با آنان همكاري نخواهيم كرد.

رئيس جمهوري آمريكا دراين مصاحبه بدون اينكه دراين مورد توضيح دهد كه منظوروي از قطع كمك ها، كمك هاي بشردوستانه است يا فقط كمك هايي است كه شامل تشكيلات خودگردان مي شود ، افزود:" كمك ها ادامه نخواهد يافت".

بوش گفت : "حماس بايد خشونت را رها كند و دروهله دوم نيز از خواسته نابودي اسرائيل صرف نظر كند ".