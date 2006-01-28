  1. هنر
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵

وضعيت نشر كتاب در دي ماه

" دين " و " ادبيات " صدرنشين شدند

3974 عنوان كتاب در دي ماه 1384 منتشر شد كه نسبت به 3866 عنوان كتابي كه در دي ماه 1383 منتشر شده بود ، 3 درصد رشد را نشان مي دهد .

به گزارش مهر ، بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي موسسه خانه كتاب ، اين كتابها  در شمارگان  15 ميليون  و 381 هزار و985 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3871 جلد بود .

اين 3974 عنوان در 3 ميليارد و 487 ميليون و 571 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 227 صفحه منتشر شده است .

از ميان 3974 عنوان كتابي كه در دي ماه سال جاري منتشر شده است ، 1758 عنوان (44 درصد) چاپ نخست و 2216 عنوان (56درصد) چاپ مجدد، 3187 عنوان (80درصد) تأليف و 787 عنوان (20درصد) ترجمه بود.

در دي ماه امسال ، بيشترين كتابها با 925 عنوان در موضوع دين منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوعات ادبيات با 555 عنوان ، علوم اجتماعي با 521 عنوان ، علوم عملي با 513 عنوان ، علوم طبيعي  و رياضيات با 473 عنوان ،  زبان با 367 عنوان ، تاريخ  و جغرافيا با 167 عنوان، فلسفه با 166 عنوان، كليات با 157 عنوان و هنر با 130 عنوان قرار گرفته اند.

در ماهي كه گذشت از ميان تعداد كتابهايي كه منتشر شد 485 عنوان (12درصد) براي كودكان و نوجوانان و 843 عنوان (21 درصد) به كتابهاي كمك درسي و آموزشي اختصاص داشته است.

هم چنين از 3974 عنوان كتاب منتشر شده در اين ماه، 2853 عنوان در تهران و 1121 عنوان در شهرستان ها به چاپ رسيده اند.

بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي خانه كتاب، تا پايان دي ماه امسال، 38 هزار و 391 عنوان كتاب در كشور منتشر شده است.

کد مطلب 283347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها