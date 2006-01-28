" دين " و " ادبيات " صدرنشين شدند

به گزارش مهر ، بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي موسسه خانه كتاب ، اين كتابها در شمارگان 15 ميليون و 381 هزار و985 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3871 جلد بود .

اين 3974 عنوان در 3 ميليارد و 487 ميليون و 571 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 227 صفحه منتشر شده است .

از ميان 3974 عنوان كتابي كه در دي ماه سال جاري منتشر شده است ، 1758 عنوان (44 درصد) چاپ نخست و 2216 عنوان (56درصد) چاپ مجدد، 3187 عنوان (80درصد) تأليف و 787 عنوان (20درصد) ترجمه بود.

در دي ماه امسال ، بيشترين كتابها با 925 عنوان در موضوع دين منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوعات ادبيات با 555 عنوان ، علوم اجتماعي با 521 عنوان ، علوم عملي با 513 عنوان ، علوم طبيعي و رياضيات با 473 عنوان ، زبان با 367 عنوان ، تاريخ و جغرافيا با 167 عنوان، فلسفه با 166 عنوان، كليات با 157 عنوان و هنر با 130 عنوان قرار گرفته اند.

در ماهي كه گذشت از ميان تعداد كتابهايي كه منتشر شد 485 عنوان (12درصد) براي كودكان و نوجوانان و 843 عنوان (21 درصد) به كتابهاي كمك درسي و آموزشي اختصاص داشته است.

هم چنين از 3974 عنوان كتاب منتشر شده در اين ماه، 2853 عنوان در تهران و 1121 عنوان در شهرستان ها به چاپ رسيده اند.

بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي خانه كتاب، تا پايان دي ماه امسال، 38 هزار و 391 عنوان كتاب در كشور منتشر شده است.