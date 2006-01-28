بازار فيلم تهران با ساير بازارهاي فيلم جهاني قابل مقايسه نيست

ماتيلدا هنروت، مدير فروش شركت توزيع كننده فيلم mk2 كه براي نخستين بار در بازار بين المللي فيلم تهران شركت مي كند، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر" راجع به ارزيابي خود از شرايط و وضعيت اين بازار گفت : به عقيده من بازار فيلم تهران بسيار خوب و رضايت بخش است. چون شرايطي را به وجود آورده است كه من به عنوان نماينده يك شركت پخش كننده بين المللي توانستم با تعداد زيادي از تهيه كنندگان و كارگردان هاي شناخته شده و صاحب نام ايراني آشنا شوم و اين آشنايي ما را به سمت فعاليت مشترك و پخش جهاني فيلم هاي ايراني هدايت كند.



وي كه در حال حاضر پخش بين المللي فيلم " يك شب " ساخته نيكي كريمي را برعهده دارد، خاطر نشان كرد: طي روزهاي برپايي بازار من توانستم با دست اندركاران تلويزيون ايران هم آشنا شوم و در خصوص فروش آثاري كه در اختيار اين شركت است با آنها به گفت و گو بپردازم.



مدير فروش شركت mk2 در خصوص اينكه برخي از شركت كنندگان در بازار اعقتاد دارند تعداد خريداران فيلم اين بازار در مقايسه با ساير بازارهاي بين المللي فيلم در جهان اند ك است، توضيح داد: به نظر من تعداد خريداران فيلم كم نيست، بلكه اين بازار به نسبت تعداد شركت كنندگان خود از شركت هاي خريدار فيلم هم بهره مند است. همچنين مقايسه بازار فيلم تهران با ساير بازارهاي فيلم در جهان اشتباه است. چون اينجا شرايط خاص خود را دارد و ديگر بازارهاي جهاني نيز از شرايط ويژه خود بهره مندند. در ديگر بازارهاي جهاني فيلم به همان نسبت كه خريدار فيلم زياد است تعداد فروشندگان فيلم و برنامه هم بسيار زياد است.

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