مهمترين درس هجرت همبستگي امت مسلمان است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شيخ محمود عاشور معاون سابق دانشگاه الازهر با نزديك شدن سال نو هجري و با اشاره به هجرت پيامبر اكرم(ص) اظهار داشت: طرح دقيق براي نامگذاري اين سال به خاطر هجرت نبي اكرم است كه براي مبارزه با دشمنان اسلام و خنثي كردن نقشه هاي آنها هجرت كردند و با بيعت عقبه اول براي دفاع از ايمان و اعتقاداتشان اقدام كردند.

وي افزود: در اين هجرت كه سرآغاز سال نوي هجري است بايد با توجه به درسهايي كه از اين اقدام به دست مي آيد و با مرور امور روزانه زندگيمان از آن بهره هاي لازم را ببريم.

عاشور يادآور شد: هجرت نبي اكرم (ص) درسهاي زيادي به مسلمانان داده است كه آنها با تمسك به اين دروس به بسياري از اهداف اسلام دست مي يابند؛ از دروس هجرت مي توان به دوست داشتن وطن، پيروي از رسول خدا، دشمني با دشمنان اسلام، اتحاد و همبستگي اشاره كرد.

شيخ عاشور تصريح كرد: از مهمترين درسهاي هجرت اين است كه امتهاي ضعيف با اتحاد، بسيار قوي شده و مي توانند به استقلال و قدرت دست يابند. از ديگر دستاوردهاي هجرت نبي اكرم (ص) كمك و مساعدت به نيازمندان، فقرا و مسكينان است كه همه مسلمانان دنيا به منظور اشاعه اسلام و دعوت غيرمسلمانان به اين دين حنيف بايد آن را درك كنند و با به كار گيري موعظه هاي ارزشمند، امر به معروف و نهي از منكر گامي جهت اشاعه اسلام و ترويج آموزه هاي اين دين بردارند.

وي گفت: انسان در اين سال جديد بايد حساب و كتاب اعمالش را داشته باشد تا وجدانش به سوي خير قدم گذارد و در اين ميان امور اجتماعي و در آنچه كه به جامعه اسلامي سود مي رساند، سهيم باشد تا لطف خدا شامل او شود.

عاشور يادآور شد: انسان مؤمن با شروع سال جديد بايد توبه اي صادقانه كرده و سعي كند آنچه در گذشته انجام نداده است را با برنامه ريزي جديد در سال نو انجام دهد و با اخلاص و عمل صالح به استقبال از سال نو رود.