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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

نيويورك تايمز:

بوش در هفته گذشته 48 بار از استراق سمع غيرقانوني خود دفاع كرد

روزنامه نيويورك تايمز در مطلبي درباره موضوع استراق سمع جرج بوش از مكالمات تلفني مردم آمريكا نوشت: بوش كه بر خلاف تمام شواهد موجود درباره غير قانوني بودن برنامه استراق سمع هنوز بر قانوني بودن آن تاكيد دارد، در هفته گذشته با همكاري مشاوران ارشدش 48 بار از اين موضوع دفاع كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت :اما با وجود  استدلال هاي دولت بوش (توجيه جاسوسي از شهروندان)، بسياري از وكلاي قانوني آمريكا تاكيد مي كنند درباره دستورهاي بوش پس از حوادث 11 سپتامبر در زمينه مبارزه با تروريسم مشكوك هستند و به خوبي تاييد مي كنند كه بيشتر تدابير جرج بوش براي جنگ بر ضد تروريسم راههايي غيرقانوني را پيش گرفته است.

به نوشته نيويورك تايمز، بسياري از تحليلگران سياسي و حقوقي مسائل آمريكا بارها اعلام كرده اند كه بوش سعي دارد با استفاده از دستاويزي به نام مبارزه با تروريسم برخي اعمال غير قانوني خود همچون استراق سمع را توجيه كند.

رابرت اف ترنر يكي از اساتيد دانشگاه ويرجينيا اعلام كرد: گمان نمي كنم جرج بوش با تمام تلاش هايي كه انجام مي دهد بتواند چارچوبي قانوني براي دفاع از خود تشكيل دهد؛ هم اكنون جامعه بين المللي درتلاش هستند بر ضد بوش انتقادهايي را اعلام كنند و اين موضوع سبب مي شود كه جرج بوش نتواند همه آنها را با برخي نكات سرگرم كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به انتقادهاي مكرر سازمان هاي حقوق بشري از اقدامات غيرقانوني بوش گفت: اين سازمان ها قوانين متعدد و مبسوطي درزمينه مسائل مربوط به حقوق بشر دارند و جرج بوش نمي تواند فقط با اين بهانه كه در پي ايجاد امنيت براي مردم آمريكا بوده است، چنين نقض قانوني را توجيه نمايد.

کد مطلب 283385

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