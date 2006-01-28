باشگاه پرسپوليس آمادگي اعزام سبزي به اروپا را دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر" مديرعامل باشگاه پرسپوليس ضمن بيان اين مطلب افزود: به وزيربهداشت و پزشكان متخصص اعلام كرده ايم كه حاضرهستيم سبزي را براي ادامه معالجات به اروپا اعزام كنيم، اما آنها اعتقاد دارند وي نبايد دراين شرايط جابجا شود.

وي افزود: سبزي عضوخانواده پرسپوليس بوده وهست و ما آمادگي داريم براي سلامتي اين مربي زحمتكش، هركاري كه نيازباشد، انجام دهيم.

انصاريفرد ضمن تقديرازپيگيريهاي جدي " دكتركامران باقري لنكراني" وزيربهداشت و پزشكان متخصص گفت: اين عزيزان براي بازگرداندن سلامتي مجيد سبزي تلاش مي كنند كه اميد مي رود زحمات آنان درپرتو دعاي مردم وعنايت پروردگار، نتيجه بدهد و اين مربي با اخلاق ، ازشرايط فعلي (كما) خارج شود.

انصاريفرد تاكيدكرد: باشگاه پرسپوليس تمامي هزينه هاي اين مربي عزيزرا تقبل كرده و درصورتيكه نيازباشد اورا به يكي از كشورهاي اروپايي خواهيم فرستاد. نمايندگان باشگاه پرسپوليس درآلمان و انگليس، پيگيريهاي لازم راانجام داده اند و ما براي اعزام سبزي به اروپا آمادگي كامل داريم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس اظهارداشت: زحمات پزشكان داخلي قابل تقديراست و آنها اعلام كرده اند ، براي سلامتي مجيد سبزي ازهيچ تلاشي مضايقه نخواهند كرد. وي درپايان ازمردم ورزش دوست خواست تا براي سلامتي اين مربي با اخلاق و تلاشگر، همچنان دعا كنند.