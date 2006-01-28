يخ زدن دو موتور يكي از علل سقوط فالكن سپاه

محمد نبي رودكي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: به دليل بالا بودن برودت هوا (40 درجه زير صفر) در آن منطقه و از كار افتادن سيستم گرمايي دو موتور هواپيما و يا اينكه خلبان فراموش كرده باشد سيستم گرمايي موتورهاي هواپيما را روشن كند، دو موتور جت فالكن در آسمان يخ زده اند كه اين امر مي تواند يكي از عوامل سقوط هواپيما به شمار آيد.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص اظهارات اخير وزير كشور مبني بر كشف ردپاي عوامل بيگانه در سقوط هواپيماي جت فالكن كه حامل فرماندهان ارشد نيروي زميني سپاه بوده است، گفت : همانطور كه وزير كشور اعلام كرده احتمال مي رود با جريان مغناطيسي در سيستم برقي هواپيما اختلال به وجود آمده باشد كه اين امر هنوز قطعيت لازم پيدا نكرده است و مسئولان از جمله كميته پيگيري در حال بررسي بيشتر اين موضوع هستند.

وي دخالت بيگانگان در انفجارهاي اخير اهواز را يادآور شد و افزود: به نظر مي رسد نيروهاي انگليسي كه در استان بصره عراق در حال آموزس هستند و در نزديكي مرز جنوب ايران قرار دارند عاملان اصلي انفجارهاي اهواز باشند.

رودكي اظهارداشت: نيروهاي انگليسي تلاش دارند با ايجاد تفرقه بين اقوام عرب در كشور اختلال به وجود آورند كه اين هدف اصلي نيروهاي انگليسي مي باشد .