فارس و خراسان زلزله خيز ترين استانهاي كشور هستند

دكتر بابك رهداد منش كارشناس زلزله شناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اشاره به مهمترين گسلهاي ايران ، گفت: از ديدگاه لرزه زمين ساختي مي توان به طور عمومي ايران را به 4 ايالت لرزه زمين ساختي تقسيم كرد.

به گفته وي ، نوار چين خورده – رانده شده زاگرس ، گستره لايه هاي بهم افزوده مكران در جنوب خاوري ايران ، فلات ايران مركزي و كوههاي البرز ، اين 4 ايالت لرزه زمين ساختي را تشكيل مي دهند.

رهداد منش افزود: البته به طور قطع نمي توان مناطق ايران را از لحاظ ريسك زلزله طبقه بندي كرد. چرا كه مثلا بر اساس نقشه هاي موجود ، سلماس در خارج از مناطق زلزله خيز ايران قرار دارد اما يكي از شديدترين زلزله هاي ايران در آنجا اتفاق مي افتد. بنابراين به طور يقين نمي توان اين مناطق را مشخص كرد.

اين كارشناس ادامه داد: ولي در حالت كلي پهنه ايران و گسلهاي مهم و معروف آن شامل گسلهاي شمال البرز ، خزر ، آستارا ، تبريز ، گسل جوان زاگرس ، گسل اصلي زاگرس ، كازرون ، ده شير بافت ، انار ، بنان ، تايبند ، باخترنه ، خاورنه ، نصرت آباد ، مشاء و ترودودرونه است.

وي تاكيد كرد: البته اين به معني در خطر نبودن ساير مناطق كشور نيست بلكه به معناي آن است كه خطر وقوع زلزله در اين مناطق از ساير نقاط بيشتر است.

رهداد منش در پايان گفت: بر اساس اطلاعات موجود ، استان فارس با 1072مورد (20 درصد كل زلزله هاي رخ داده) و خراسان با 586 مورد (6/11 درصد از كل زلزله هاي رخ داده) و همچنين استان مركزي و قم با 3/0 درصد از كل زلزله ها ، به ترتيب بيشترين و كمترين زلزله هاي كشور را داشته اند.