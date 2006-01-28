رسالت ما "عمومي كردن" امر به معروف و نهي از منكر است// ذهنيت "منفي" جامعه بايد از بين برود

به گزا رش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام سيد احمد زرگر پيش از ظهر امروز در كنفرانس مطبوعاتي كه به مناسبت آغاز هفته احياء امر به معروف و نهي از منكر برگزار شد، ضمن تشريح برنامه هاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر در اين هفته، تصريح كرد: رسالت ستاد امر به معروف ونهي از منكر عمومي كردن فرهنگ اين فريضه است .

وي با اشاره به عملكرد معاونت فرهنگي ستاد امر به معروف و نهي از منكر، افزود: دو اصل مهمي كه ستاد درمعاونت فرهنگي در نظر دارد آموزش و ذهنيت زدايي تفكرات منفي در رابطه با اين فريضه در اقشار مختلف مردم است. زيرا در يك دوره عده اي كه آموزش هاي لازم را نديده بودند در عرصه امر به معروف و نهي از منكر اقداماتي انجام دادند كه ذهنيت خوبي بر جاي نگذاشت و در ستاد سعي كرديم با آموزش هايي در مورد چگونگي انجام امر به معروف و نهي از منكر، اين ذهنيت از بين برود و فرهنگ مناسب احياي اين فريضه ايجاد شود.

زرگر تصريح كرد: استفاده ازمعتمدين و چهره هاي معروف در آموزش نيروها، تدوين برنامه هاي فرهنگي، حضور در نمايشگاهها و استفاده ازبحث هاي تئوريك از جمله برنامه هايي است كه ستاد در دستور كار خود دارد و تلاش مي شود به وسيله بحث هاي تئوريك فريضه امر به معروف و نهي از منكر به جايگاه مطلوب خود برسد .

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر با بيان اين مطلب كه در مدت 10 سال از زمان تشكيل اين ستاد سعي در ارتقاء جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در حد جايگاه نماز را داشته ايم، خاطر نشان كرد: اگر يك مسلمان از جايگاه واقعي اين فريضه باخبر باشد از از بازخواست در قيامت هم مطلع خواهد بود و تمام هم و غم ما هم در اين زمينه بالا بردن اين جايگاه در حد نماز است، كه البته تا حدي اين كار پيش رفته است.

وي افزود: وظيفه عام مردم "گفتن" و "رفتن" است. اينكه ده نفرنكته اي را گوشزد كنند و بگذرند مطمئنا تاثيرش بيشتر از آن خواهد بود كه يك نفر يك نكته را ده مرتبه بگويد. اين همان وظيفه عام مردم در امر به معروف و نهي از منكر است.

زرگر با بيان اينكه اجراي درست امر به معروف و نهي از منكر نيازمند يك رابطه دوسويه است، خاطر نشان كرد: با هماهنگي و تاعمل بايد شرايط زمان و مكان طوري فراهم باشد كه تلاش ها در اين زمينه نتيجه معكوس به همراه نداشته باشد.

وي با بيان اينكه چگونه كاربردي كردن امر به معروف و نهي از منكر مهم است، به كتاب در حال چاپ "فقه و زندگي " اشاره كرد و گفت: اين كتاب در هفته احيا امر به معروف و نهي از منكر به دست مردم خواهد رسيد كه در آن 44 عنوان و راهكار در چگونگي اجراي اين فريضه بيان شده است .

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در خصوص فعاليت معاونت تشكلات مردمي اين ستاد هم گفت: رسالت اصلي ما توجه به مردم است كه در اين معاونت ارتباط با احزاب، هيات ها و مساجد از جمله برنامه هاي ما براي حضور گسترده مردم در راه احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر است.

وي در باب تشكيل شوراي همكاري اصناف و آموزش احكام به صنوف مختلف هم گفت: احكام خاص 120 صنف مهم در ارتباط با نوع شغل آنان در دستور كار ستاد است كه احكام تعدادي از صنوف آماده شده و در اختيار آنان قرار گرفته است.

زرگر در خصوص استفاده از احزاب در احياء امر به معر وف و نهي از منكرتصريح كرد: با مصوبه اي كه در شوراي مركزي داشتيم قرار شد از احزاب سراسر كشوردر اين خصوص استفاده شود.همچنين در تلاش هستيم تا از نيروي انتظامي بسيج و دستگاههاي قضايي هم در اين خصوص بهره مند باشيم و معضلات را با هماهنگي اين نيروها شناسايي و براي حل آن راهكارهايي پيدا كنيم كه اين موضوع پس از تصويب در جلسات، به مجموعه ها ابلاغ مي شود.

وي افزود: كميته ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي در ستاد هاي امر به معروف و نهي از منكر سراسر كشور تشكيل شده كه در اين ستادها بحث آموزش ضابطين و ناصحين را در دستور كار داريم و حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر هم از ديگر كارهاي ستاد است كه در صورت وجود مشكل براي اين افراد دفتر حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر به مشكلات آنان در حين انجام كار، رسيدگي مي كند و حتي تا مرحله گرفتن وكيل هم از اين افراد حمايت مي شود.

همچنين ستاد امر به معروف و نهي از منكر روز شمار ايام هفته احياء امر به معروف و نهي از منكر را با شعارهاي جداگانه براي اين ايام ، به اين ترتيب اعلام كرد:

سه شنبه 11 بهمن، اول محرم؛ با شعار انقلاب اسلامي، نهضت حسيني، امر به معروف و نهي از منكر

چهارشنبه 12 بهمن، دوم محرم؛ انقلاب اسلامي ، ولايت حسيني امام خميني و رهبري

پنجشنبه 13 بهمن،سوم محرم؛ انقلاب اسلامي، انديشه حسيني، فرهنگ و تمدن اسلامي

جمعه 14 بهمن، چهارم محرم؛ انقلاب اسلامي، قيام حسيني، انتظار و احيا ارزشهاي اسلامي

شنبه 15 بهمن، پنجم محرم؛ انقلاب اسلامي، رافت حسيني مهرورزي و اميد به آينده

يكشنبه 16 بهمن، ششم محرم ؛ انقلاب اسلامي، عزت حسيني، همبستگي ملي و مشاركت عمومي

دوشنبه 17 بهمن، هفتم محرم؛ انقلاب اسلامي، عدالت حسيني ، دولت اسلامي و محروميت زدايي