یاسمین سینایی، مجسمه‌ساز و نقاش، در گفتگو با خبرنگار تجسمی "مهر" با اعلام این مطلب گفت: "این در حالی بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به هنر نقاشی بهای بیشتری داده می شد. شاید به این خاطر که در آن برهه از زمان، مجسمه‌سازان نادری چون ژازه و پرویز تناولی در مصدر کار بودند و این هنر تا حدودی ناشناخته و مهجور مانده بود."

دختر خسرو سینایی افزود: "نمی‌توان گفت عمده قدمت رشته مجسمه‌سازی در اروپا بیشتر بوده است. اما دقت داشته باشید که این هنر در اروپا در هیچ مقطع زمانی قطع نشد. بنابراین رشد تکاملی و تدریجی مجسمه سازی در اروپا باعث شد آنها در این امر نسبت به ما پیشی گیرند. البته امروز با برگزاری نمایشگاهها و دوسالانه‌های مجسمه سازی متوجه می شویم که ما نیز توانسته‌ایم همپای اروپایی‌ها آثار خوبی ارائه دهیم و کارهایمان تماما به لحاظ محتوا و تکنیک مورد توجه قرار گیرد."

این مجسمه‌ساز که به مدت ده سال است در مدرسه سفارت آلمان در ایران به تدریس رشته نقاشی نیز می پردازد تصریح کرد: "بازتاب رشته نقاشی با وجود تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد، مطلوب بوده است. اما باز هم باید بر این نکته تاکید کنم که اصولا در زمینه هنرهای تجسمی، بهایی که باید داده نشده است. البته نواقص و کمبودهایی در چرخه آموزشی هنر نیز قطعا به چشم می خورد. وقتی در رویارویی با نوجوانان و جوانان علاقمند به هنر قرار می گیرم، متوجه می شوم که آموزش هنر به شکل اصولی به این قشر صورت نگرفته است."

وی در ادامه افزود: "آموزش هنر به این معنی نیست که آن جوان الزاما نقاش یا مجسمه‌ساز شود. با آموزش صحیح قشر جوان می‌توانند از دیدگاهی کلی به هنر برخوردار شوند. این باعث می شود تا جوانان علاقمند چگونه دیدن را نیز بیاموزند. اگر نوع فراگیری و نحوه آموزش در سیستم هنری لحاظ شود، طبعا می توان به تاثیرات مثبتی در این حیطه دست یافت. امروز واحد درسی به نام هنر در مدارس وجود دارد که اگر در این کلاس ها دقت کنید می بینید که ساعت ها در کلاس هنر به وقت گذرانی و اساسا بطالت گذرانده می شود. این در حالی است که می توان در یک ساعتی که به این واحد درسی اختصاص داده شده است، به آموزش نوجوانان و جوانان پرداخت."

سینایی گفت: "باز هم تکرار می کنم که آموزش هنر که به معنای واقعی در اجتماع ما انجام نشده است، لازم نیست حتما بچه ها را نقاش، مجسمه ساز یا اصولا یک هنرمند بار بیاورد. بلکه می تواند دیدگاههای آنها را نسبت به حیطه های هنری تغییر دهد."

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تجسمی "مهر" که تکنیک پاپیوماشه (خمیرکاغذ) در امر مجسمه سازی چقدر با اقبال از سوی مخاطبان و مجسمه سازان رو به روست گفت: "زمانی که ما این تکنیک را در مجسمه سازی استفاده می کردیم ، می شنیدیم که می گفتند چنین تکنیکی ماندگاری ندارد. اما با گذشت زمان من و امثال من که گرایش به کاربرد چنین تکنیکی در کار داشتیم توانستیم این تکنیک قدیمی را پررنگ کنیم. پاپیوماشه تکنیکی بود که در هنرهای سنتی ایران به خصوص روی قلمدان ها به کار می رفت. در ایتالیا نیز شاهد فعالیت مجسمه سازان به خصوص در کلیساها با این تکنیک بودیم. چندی پیش از طریق دوستانی که از فعالیت هنری من باخبرند، یک کاتالوگ دریافت کردم که فعالیت مجسمه سازان زنان آلمانی را با این نوع تکنیک نشان می داد."

وی خاطرنشان کرد: "البته مجسمه سازی در حال حاضر با هنر مفهومی تلفیق شده است و در واقع آنچه نقش اصلی را در این رشته ایفا می‌کند، بیشتر محتواست تا تکنیک."