شوراي عالي هيئتهاي مذهبي تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" انتخابات اوليه شوراها برگزار شده است، طي اين انتخابات از ميان مسئولان هيئتهاي مذهبي شهرستانهاي مختلف نمايندگاني انتخاب شده اند .

بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده بدنبال اين انتخابات اوليه، شوراي شهرستان تشكيل شده است اما در مرحله بعدي و براي انسجام بخشي به فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي شوراي استاني با نمايندگاني از شهرستانها شكل گرفته است .

به منظور تشكيل شوراي عالي كشوري انتخاباتي 12 اسفند ماه در 30 استان و 200 شهرستان برگزار مي شود.

تشكيل اين شوراها، اقدامي در راستاي ساماندهي و سازماندهي فعاليت هيئتهاي مذهبي است، اين شوراها با ارتباط نزديك مي توانند فعاليت هيئتها را مورد بررسي قرار داده و در صورت مشاهده هر گونه تحريف و آسيب، به سرعت موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهند داد .

ضمن اينكه در صورت نياز به حمايت و پشتيباني نيز، اين شوراها، هيئتهاي مذهبي را تقويت كرده، نيازهاي آنان را پاسخگو خواهند بود .