توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 213 ميليارد دلار مي رسد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ميدل ايست مانيتور، توليد ناخالص داخلي ايران با حدود 4 ميليارد دلار كاهش نسبت به سال 2005 به 213 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در پايان سال 2005 به 217 ميليارد دلار رسيد كه رشدي 32 ميليارد دلاري نسبت به سال 2004 نشان داد.

بر پايه همين گزارش، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در پايان سال 2005 به 5.2 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به 5.3 درصد افزايش يابد.

بنابر همين گزارش، ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي خاورميانه در سال 2005 پس از عربستان سعودي بالاترين توليد ناخالص داخلي را كسب كرد.

ميدل ايست مانيتور، توليد ناخالص داخلي عربستان در سال 2005 را برابر با 325 ميليارد دلار اعلام كرد و پيش بيني كرد اين رقم طي سال 2006 به 342 ميليارد دلار افزايش يابد.

ميدل ايست مانيتور همچنين توليد ناخالص داخلي امارات در سال 2006 را 128 ميليارد دلار، كويت 68، قطر 50، عمان 28، يمن 16، و بحرين 12 ميليارد دلار اعلام كرده است.

اين گزارش مي افزايد، در پايان سال 2005 ايران از لحاظ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سطح كشورهاي خاورميانه در رتبه ششم قرار گرفت.

بر اين اساس، در سال 2005 بالاترين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سطح كشورهاي خاورميانه به ترتيب به كشورهاي قطر با 7.4 درصد، كويت 7، بحرين 6.8، امارات 6.4، عربستان 6.3، و ايران با 5.2 درصد تعلق داشت.