پرنس چالز با بيكاري مسلمانان مبارزه مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، اين توافقنامه با هدف ايجاد فرصتهاي شغلي براي جوانان مسلمان در انگلستان و خاورميانه امضا شده است.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، چارلز در مراسم امضاي اين تفاهم نامه اظهار داشت: با حمايت بانك توسعه اسلامي، مؤسسات خيريه من مي توانند تلاشهاي خود را براي مورد توجه قرار دادن چالشهايي كه ما درانگلستان با آن رو به رو هستيم گسترش دهند و به جوانان مسلمان انگلستان كه با فرصتهاي اندكي رو به رو هستند كمك كنند در امور اين كشور نقش كاملتري ايفا كنند.

مدت اندكي پس از انفجاريهاي هفتم ژوئيه لندن، اتحاديه هاي تجاري انگلستان اظهار داشتند اين كشور بايد گامهاي محكمتري در راستاي ايجاد شغل براي مسلمانان انگلستان برداشته و سرمايه گذاريهاي خود را براي مبارزه با فقر و نارسايي هاي بهداشتي و سلامتي كه از علل افراط گرايي محسوب مي شود را افزايش دهد.

اقليت 8/1 ميليون مسلمانان انگلستان كه سه درصد از جمعيت انگلستان را تشكيل مي دهد پس از حملات انفجاري لندن با افزايش انزجارها و اسلام هراسي مواجه شده اند.

رهبر روحاني كليساي انگلستان ، دكتر روان ويليامز پس از اين حملات نسبت به حمله و انزجار عليه مسلمانان هشدار داد و گفت مسلمانان نبايد قرباني افراط گرايي شوند.

اين تفاهم نامه همچنين مبارزه با نرخ بيكاري در خاورميانه را مورد توجه قرار داده است. پرنس ولز گفت: مؤسسه خيره تجارت بين المللي جوانان نيز براي گسترش اين اقدام ابتكاري فعاليت كرده و به جوانان مراكشي، مصري و اردني كمك مي كند.

وي ابراز اميدواري كرد كه مؤسسه بين المللي تجارت جواان بتواند نقش بزرگتري در خاور ميانه ايفا كند تا چالشهاي ايجاد ميليونها شغلي مورد توجه قرار دهند با با سطح بالاي بيكاري جوانان در اين كشورها مبارزه شود.

اين تفاهم نامه ميان پرنس چارلز به عنوان رئيس مؤسسات خيريه پرنس و احمد محمد علي ، رئيس بانك توسعه اسلامي به مناسبت سي امين سالگرد فعاليت اين بانك امضا شد.

مؤسسات خيريه پرنس گروهي از 16 سازمان غير انتفاعي است كه براي امور اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و زيست محيطي سرمايه جمع مي كند.

پرنس ولز همواره از پروژه هاي اسلامي در لندن حمايت كرده است و يكي از حاميان ايجاد پل ميان اسلام و مسيحيت است و در سخنرانيهاي متعدد خود درباره اسلام و غرب بر ضرورت همكاري و همزيستي ميان اين دو دين الهي تأكيد و از گفتگوي ميان تمدنهاي اسلامي و غربي حمايت كرده است.