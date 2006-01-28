نفت و دانشگاه آزاد قهرمان شدند / دو ركورد ملي بهبود يافت/ از مسابقات پرش با نيزه استقبال نشد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين دوره ازمسابقات باشگاهي كشورباحضور29 تيم دربخش مردان و 14 تيم دربخش بانوان به مدت دو روز درمحل سالن ورزشي آفتاب انقلاب پيگيري شد كه طي آن دو ركورد كشوري درمواد پرش طول مردان و 800 متر زنان شكسته شد.

بنابراين گزارش، مهدي اميني از تيم ذوب آهن اصفهان موفق شد با ركورد 7 متر و 63 سانتي مترركورد كشور در اين رشته به ميزان 21 سانتي متربهبود بخشد. ركورد قبلي اين رشته متعلق به عبدالرضا نوحه خوان با 7 متر و 42 سانتي متردرسال 71 بود.

در بخش زنان نيزنفيسه متاعي ازدانشگاه آزاد با 02/15/2 با ترقي 73 صدم ثانيه توانست ركورد هم تيمي خود ليلا ابراهيمي را با 93/15/2 بهبود بخشد. دراين مسابقات در بخش تيمي مردان، تيم نفت تهران با كسب 69 امتيازبه مقام قهرماني رسيد. تيم ذوب آهن اصفهان با كسب 68 امتياز دوم شد و تيم دانشگاه آزاد اسلامي با 40 امتيازبرسكوي سوم ايستاد. دربخش بانوان نيز تيم دانشگاه آزاد اسلامي ، فارس و شهيد كشوري به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

نتايج مسابقات دربخش انفرادي مردان:

پرش با نيزه محسن رباني، 1500 متراحسان مهاجر شجاعي ، پرتاب وزنه اميرالوند ، 400 متر ادوارد جانگاسارو 7 گانه علي فيضي همگي ازتيم نفت، پرش طول مهدي اميني خواه، 60 مترحسن لاله چيني و روح الله اماني در رشته 3000 متر هرسه ازتيم ذوب آهن اصفهان مدالهاي طلا را از آن خود كردند. دررشته هاي پرش 3 گام افشين داغه حماري از پتروشيمي ، پرش ارتفاع امين حسين زاده ازمخابرات بوشهر ، 60 متربا مانع گلچين ازخراسان رضوي، 800 متر امير مرادي از تيم دانيال قم برسكوهاي اول ايستادند. دررشته 4 در 400 متر تيمي ذوب اهن اصفهان قهرمان شد.

نتايج مسابقات دربخش انفرادي بانوان:

دربخش بانوان 1500 مترمينا پورسيف به همراه زهره علي اكبري در 3000 متر از اردبيل، فريبا خوش صورت از كرمان در 5 گانه، زهرا نبي زاده درپرش ارتفاع، پرش طول راضيه نبياني به همراه زهره فرجام در400 مترو 60 متر هرسه از فارس، 800 متر ليلا ابراهيمي، پرتاب وزنه راضيه سعدي از دانشگاه آزاد به مدال طلا دست يافتند. در 4 در 400 متر تيمي هم تيم دانشگاه آزاد به عنوان نخست رسيد.