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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۸

تلويزيون مسئول نرسيدن "جاي او ديگر خالي نيست" به جشنواره است

تلويزيون مسئول نرسيدن "جاي او ديگر خالي نيست" به جشنواره است

كارگردان "جاي او ديگر خالي نيست" مدير لابراتوار سازمان صدا و سيما را مسئول اصلي نرسيدن فيلم خود به جشنواره فيلم فجر معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم سينمايي "جاي او ديگر خالي نيست" به كارگرداني مهرداد خوشبخت كه قرار بود امروز (شنبه 8 بهمن) در بخش ميهمان و مسابقه فيلم‌هاي اول و دوم جشنواره بيست و چهارم فيلم فجر به نمايش دربيايد، به جشنواره نرسيد و فيلم "پرونده هاوانا" ساخته عليرضا رئيسيان جايگزين آن شد.

نمايي از فيلم "جاي او ديگر خالي نيست"

مهرداد خوشبخت با ارسال نامه‌اي به "مهر" دليل نرسيدن فيلم خود را شرح داده است كه عين نامه در زير مي‌آيد:

"من به عنوان كارگردان "جاي او ديگر خالي نيست" و تدوينگر "شهرآشوب" اعلام مي كنم كه با تلاش شبانه روزي در مراحل تدوين و صداگذاري، هر دو فيلم را به لابراتوار تلويزيون رسانديم، اما متاسفانه علي رغم اينكه همه عوامل لابراتوار با وجود تست‌هاي مختلف و كپي كامل از پنج پرده فيلم شاهد بودند كه نتيجه فني مناسبي گرفته نشده و رئيس مركز توليد و فني معاونت سيما نيز موافقت داشتند كه "فيلم جاي او خالي نيست" را به لابراتوار ديگري (كه هماهنگ شده بود) ببريم، ولي مدير لابراتوار تلويزيون اجازه اين كار را نداد."

کد مطلب 283422

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