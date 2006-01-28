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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

عدسي و شيشه عينك جايزه هنرمندان تئاتر

عدسي و شيشه عينك جايزه هنرمندان تئاتر

يك مؤسسه خصوصي واردات و صادرات عدسي و شيشه عينك در اهداي بخشي از جوايز جشنواره تئاتر فجر امسال و حمايت مادام‌العمر از چهار پيشكسوت تئاتر با دبيرخانه جشنواره همكاري مي‌كند.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، مؤسسه "نيو ويژن اپتيكال" كه در حوزه واردات و صادارت لنز، عدسي و شيشه عينك فعاليت مي‌كند قرار است از حسين كسبيان، دكتر سعيد كشن فلاح، دكتر جابر عناصري و محمد چرمشير به عنوان پيشكسوت تئاتر در مراسم اختتاميه تقدير كند و محصولات خود را به صورت مادام‌العمر در اختيار اين هنرمندان تئاتر قرار دهد.

همچنين اين موسسه شش فريم عدسي و شيشه عينك به شش هنرمند منتخب هيأت داوران انجمن نمايش در بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر اهدا خواهد كرد.

12 كارت خريد اين مؤسسه به ارزش 300 تا 500 هزار تومان نيز به 12 هنرمند حرفه‌اي تئاتر براي خريد اري محصولات اين شركت اهدا مي‌شود.

کد مطلب 283424

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