رهبران فرانسه و قطر موضوع هسته اي ايران را بررسي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ليبراسيون، ژاك شيراك در اين ديدار كه پاريس انجام شد، اظهار داشت: "اروپايي ها خواهان گسترش راههاي همكاري هستند و ترجيح مي دهند گفتگوها ادامه پيدا كند؛ اما تصميمات اخير ايران نگران كننده است. "

وي افزود: "نشست فوري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در 2 و 3 فوريه (13 و 14 بهمن) فرصتي خواهد بود تا تعهدات ايران به اين كشور يادآوري شود و شرايطي فراهم شود تا گفتگو ها دوباره آغاز شود. "

شيراك درباره قطر كه از ماه ژانويه به عضويت غير دائم شوراي امنيت در آمده است، گفت:" قطر بايد كمك كند گفتگوي سياسي نزديك تري در زمينه ايجاد صلح و اجتناب از درگيري ها با ايران انجام شود."

شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر و شيراك همچنين درباره موضوعات متعددي ديگري از جمله تحولات فلسطين، لبنان، سوريه و روابط دو جانبه دو كشور گفتگوكردند.

اين در حالي است كه روز گذشته فرانسه اعلام كرد: اتحاديه اروپا بايد اتحاد خود را در برخورد با برنامه هاي هسته اي ايران حفظ كند.

دومينيك دوويلپن نخست وزير فرانسه درباره تصميم ايران براي از سرگيري تحقيقات هسته اي گفت: موضع ثابت ما و شركاي اروپايي مان اين است كه تمام تلاشهاي خود را بكار گيريم تا ايران به تعهدات خود كاملا پايبند باشد.

اظهارات غير منطقي مقامات اروپايي درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران درحالي است كه آنها هيچ اعتنايي به استدلالهاي ايران درباره استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نمي كنند.