هواپيماي امام به تهران مي آيد/ اين بار مقصر مسافر است و پنجره !/ جريمه 30 ميلياردي آقاي وزير / چهار نهاد براي مبارزه با عرفان هاي جعلي / گله هاي فرزند شيخ عباس قمي (ره) / پايان پيكار! / دليل اسباب كشي خاتمي از سعد آباد و...

گفته مي شود ...

* مسوولان يكي از سفارتخانه هاي غربي در تهران، با فراخوان اتباع خود به آنها دستور داده اند كه اقدام به تهيه تلفن هاي ماهواره اي نمايند. مسئولان اين سفارتخانه همچنين به حاضران گفته اند ما تهران را به 4 منطقه تقسيم كرده ايم تا در وضعيت فوق العاده و بحراني ، شما بتوانيد بلافاصله خود را به اين چهار مركز رسانده و پناه بگيريد!

* با رايزني هاي صورت گرفته ميان ايران و فرانسه ، قرار است هواپيماي ايرفرانسي كه در 12 بهمن سال 1357 ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را از پاريس به تهران آورد، به عنوان نمادي از آن روزهاي باشكوه خريداري شود. عمر پروازي اين هواپيما به پايان رسيده است.

* در يكي از گزارش هاي ارائه شده به مجلس پيرامون علت سقوط هواپيماي سي -130 آمده است: پس از اعلام حالت اضطراري در هواپيما، يكي از مسافران هواپيما به سمت در اضطراري هواپيما رفته و آن را باز كرده كه اين امر منجر به سقوط هواپيما شده است. پس از ارائه اين گزارش نمايندگان به شدت به تهيه كنندگان آن گزارش اعتراض كرده اند.

* يكي از وزيران سابق، به جرم حيف و ميل اموال عمومي به 30 ميليارد تومان جريمه محكوم شده است. پس از صدور اين حكم ،وزير ياد شده با ارسال نامه اي به يكي از روساي قواي سه گانه از وي خواسته است مساعدت هاي لازم درباره او انجام پذيرد، چرا كه مبلغ لازم را براي پرداخت اين جريمه ندارد.

* برخي تحليلگران سياسي ديدار اخير احمدي نژاد با گروه هاي فلسطيني در دمشق و همينطور تماسهاي تهران با گروههاي مقاومت را در پيروزي چشمگير حماس و حفظ روحيه همگرايي گروههاي مقاومت موثر دانشته اند. از جمله اين تحليلگران مي گويند براي اولين بار در حيات سياسي گروه هاي فلسطيني، سران 10 گروه مبارزه فلسطيني در جلسه مشتركي با احمدي نژاد به گفتگو و تبادل نظر پرداختند كه اين امر منجر به ائتلاف و نزديكي اين گروهها با يكديگر گرديد.

* در ارزيابي هاي صورت گرفته توسط چند نهاد امنيتي و سياسي كشور، گرچه جنگ رواني همچنان در جريان خواهد بود اما وضعيت پرونده هسته اي ايران تا پايان سال جاري ، در وضعيتي عادي و مناسب قرار خواهد داشت. در اين ارزيابي ها آمده است كه اقتدار ايران به همراه اوضاع نامساعد بين المللي كه كشورهاي غربي با آن دست به گريبان هستند ، امكان هرگونه تحريم و يا اجماع و تصميم گيري عليه ايران را منتفي كرده است.

*اخيرا يك گروه انحرافي كه ملغمه اي از هندوئيسم و بوديسم مي باشد، در تهران فعال شده است. اين گروه كه نام خود را "رام الله" گذاشته در هفته هاي اخير اقدام به برپايي چند نشست و گردهمايي، حتي در اماكن عمومي و فرهنگي تهران نموده است. از سوي ديگر ، با اوج گيري فعاليت هاي چند گروه جعلي در قالب عرفان هاي وارداتي ، چهار نهاد سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت ارشاد ماموريت يافته اند برنامه هايي را در جهت افشاي عوامل پشت پرده و نيات شوم گردانندگان اين گروهها تدارك ببينند.

* بدنبال انتشار نقشه اي مجعول از خليج فارس در يكي از روزنامه هاي پرتيراژ كشور ، اداره كل مطبوعات داخلي، تذكر هشدارگونه و شديدي براي مدير مسئول اين روزنامه فرستاده است. مدير مسئول روزنامه ياد شده اين اقدام را از سوي اعضاي تحريريه سهوي دانسته است.

*رضا گلپوربا سپردن وثيقه اي30 ميليوني از زنداني آزاد شد. پيش از اين براي آزادي وي وثيقه 500 ميليون توماني درخواست شده بود كه به دليل عدم امكان تهيه چنين وثيقه اي ، گلپور در زندان مانده بود.

* در جلسه اي كه آقايان علي خاتمي، ابطحي، محمد علي و حميد انصاري و صفدرحسيني با آقاي سيد محمد خاتمي داشته اند، آقاي خاتمي درباره علت اثاث كشي خود از سعدآباد به آرژانتين گفته است: من براي ماندن در دفتر سعدآباد شبهه شرعي داشتم و احتمال مي دادم فعاليت بنياد باران در سعدآباد به معناي استفاده از اموال عمومي در جهت منافع شخصي باشد بنابراين تصميم به اثاث كشي از سعدآباد به آرژانتين گرفتم.

* اولياي دانش آموزان دبستان فولادي واقع درمنطقه سوهانك تهران ازاختلاط موجود دراين دبستان گلايه مند هستند. اين دبستان 200 دانش آموز دختر و پسر دارد كه به صورت مختلط دركلاس ها حاضر مي شوند. درعين حال مديران اين مدرسه با كشيدن يك ديوار در حياط مدرسه ، دانش آموزان دختر را از پسر جدا كرده اند.

* گروهك كمونيستي پيكار با صدور اطلاعيه اي ، پايان فعاليت هاي اينترنتي خود را اعلام كرد.

*اعضاي شوراي مركزي يكي از احزاب دوم خردادي ، برنامه هاي گسترده اي را براي برپايي مراسم مذهبي در ماه محرم تدارك ديده اند. يك عضو نهضت آزادي در جلسه توجيهي اين حزب حاضر شده و گفته است: محور برنامه هاي شما در ماه محرم بايد بر مبناي مرزبندي ميان تحجر و تجدد باشد.

* رئيس جمهور از افزايش حجم مبادلات اقتصادي ايران و فرانسه انتقاد كرده است. دكتر احمدي نژاد با اشاره به مواضع منفي فرانسه در پرونده هسته اي ايران، خواستار توجه بيشتر دستگاههاي اقتصادي به تنظيم روابط تجاري با ملاحظه مواضع سياسي كشورها شده است.

* گفته مي شود در چند ماه اخير 132763 متر سيم و كابل از تيرهاي چراغ برق مشهد به سرقت رفته است!

* در سه ماه گذشته تعدادي از مربيان بوكس ، كشتي و تكواندو از شهرهاي سنندج، بانه و سقز، جذب باشگاههاي ورزشي كردستان عراق شده اند.

* فرزند شيخ عباس قمي (ره) در واكنش به حذف حديث كساء از تعدادي از كتاب هاي ادعيه، گفته است: حديث كساء 70 سال است كه در مفاتيح الجنان بوده و مراجع نجف ، قم و مشهد آن را ملاحظه كرده اند و هيچ ممانعتي هم ازچاپ آن نداشته اند. چرا بايد در اين برهه حساس اقدامات ناصواب برخي دوستان ، موجبات سوءاستفاده فرصت طلبان و دين ستيزان را فراهم آورد. گفته مي شود حذف اين حديث از مفاتيح واكنش منفي زيادي را از طرف شيعيان كشورهاي همسايه و حاشيه خليج فارس نيز به همراه داشته است.

* نتايج ارزيابي اعضاي يك حزب از اعتصاب ماه گذشته تعدادي ازرانندگان شركت واحد در تهران چنين بوده است:

1- از مجموع 17 هزار راننده اتوبوس ، تنها تعداد محدودي به فراخوان ما پاسخ مثبت دادند كه اين تعداد به هيچ وجه قابل اعتنا نمي باشد.

2- حضور اين تعداد محدود گوياي اين نكته است كه عليرغم مشكلات معيشتي رانندگان ، آنها هيچگاه مطالبات صنفي شان را به مسائل سياسي پيوند نمي زنند.

3- ورود دكترمعين و شيرين عبادي به موضوع اعتصاب رانندگان ، نتيجه منفي به دنبال داشته است.

4- نبايد روي عناصري كه سابقه كمونيستي و عضويت در گروههايي همچون فدائيان خلق و پيكار داشته اند ، سرمايه گذاري مي كرديم.