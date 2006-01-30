تاثير آسپرين در مردان با زنان متفاوت است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مصرف اين دارو احتمال بروز انواع سكته ها را در هر دو جنس كاهش مي دهد اما در مردان بيشتر از بروز سكته هاي قلبي و در زنان از بروز سكته هاي مغزي جلوگيري مي كند.

در گذشته تصور مي شد تاثير مثبت اين دارو فقط در مردان و در بروز جلوگيري از بيماريهاي قلبي نقش دارد ، در صورتي كه تحقيقات اخير نشان مي دهد اين نقش پيشگيرنده در زنان نيز وجود دارد.

البته تاثير تفاوت جزئي در هر دو جنس مرد و زن وجود دارد ، به طوري كه در مردان حدود 14 درصد و در زنان حدود 12 درصد از بروز سكته هاي قلبي جلوگيري مي كند. ضمن اينكه در زنان تا حد بيشتري موجب پيشگيري از سكته هاي مغزي نسبت به مردان مي شود.

در مورد عوارض مصرف اين دارو نيز بايد گفت كه به دليل خاصيت رقيق كنندگي خون ممكن است در مواردي به ندرت موجب بروز خونريزي هاي داخلي در هر دو جنس شود.

آمار در مورد عوارض حاكي از آن است كه از هر 1000 نفر مرد كه حدود 4/6 سال به طور مداوم و منظم آسپرين مصرف مي كنند حدود 5/2 مورد دچار خونريزي شده و از هر 1000 زن نيز حدود 3 مورد كه اين آمار نشانگر جزئي بودن عوارض نسبت به فوايد مصرف آن است.