كمبود بودجه هاي پژوهشي امكان تحقيقات كاربردي را كاهش مي دهد // بودجه پژوهشكده ها تنها جوابگوي دستمزد محققان است

دكتر "محمد رضا اختصاصي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با چنين روندي در اختصاص بودجه پژوهشي مسلما به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله دست نخواهيم يافت.

رئيس پژوهشكده مناطق خشك دانشگاه يزد خاطرنشان كرد: كمبود بودجه در امر پژوهش به ارتباط دانشگاه ها با صنعت نيز لطمه مي زند و به دنبال آن صنايع و مراكز خارج از دانشگاه كمتر از گذشته با دانشگاه ها همكاري مي كنند.

وي تصريح كرد: بودجه هاي فعلي پژوهشكده ها نيز تنها براي دستمزد اعضاي فعال آن است و هيچگونه بودجه اي جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي به دانشگاه ها تعلق نمي گيرد. اين در حالي است كه بخش اعظم هزينه پژوهشكده ها تجهيزات است.

"اختصاصي" يادآور شد: دانشگاه ها نيز آنقدر با كمبود بودجه در بخش هاي آموزشي مواجه هستند كه نمي توانند هزينه هاي تحقيقاتي را تأمين كنند.

وي اظهار داشت: گذشته از مسئله بودجه هاي پژوهشي مراكز پژوهش و دانشگاه ها در بخش هاي قانوني نيز با مشكل وارد شدن مستقيم به عرصه هاي پژوهشي خارج از دانشگاه مواجه هستند. دانشگاهيان و مراكز پژوهشي همچنان با مشكل ارتباط با صنايع براي انعقاد قراردادهاي پژوهشي مواجه هستند.