حضور مقامات ارشد اقتصادي عراق در نمايشگاه بازرگاني خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته اطلاع رساني نمايشگاه بازرگاني بين المللي منطقه اي خليج فارس ، هيات 24 نفره اي از مديران بخش هاي دولتي و خصوصي كشور عراق به عنوان ميهمان ويژه براي حضور درنمايشگاه فوق حضور خواهند يافت.

روساي گذرنامه ، سازمان برق منطقه كردستان عراق ، روسا و معاونين اتاق هاي بازرگاني شهرهاي اربيل ، كركوك، سليمانيه وهمچنين برخي از مديران كمپاني اسياسيل و ميران نيز آمادگي خود را براي حضور در نمايشگاه اعلام كرده اند.

همچنين وزير سازمان سرمايه گذاري ، مديركل وزارت صنايع ، مشاور رييس جمهور عراق در امور بازرگاني ، مسئول پروژه هاي انجمن وزيران ، مسئول سازمان پروژه ها و هيات همراه براي حضور در اين نمايشگاه اعلام آمادگي كرده اند.