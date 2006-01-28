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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۰

حضور مقامات ارشد اقتصادي عراق در نمايشگاه بازرگاني خليج فارس

مقامات ارشد اقتصادي عراق در نمايشگاه بازرگاني بين المللي منطقه اي خليج فارس حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته اطلاع رساني نمايشگاه بازرگاني بين المللي منطقه اي خليج فارس ، هيات 24 نفره اي  از مديران بخش هاي دولتي و خصوصي كشور عراق به عنوان ميهمان ويژه براي حضور درنمايشگاه فوق حضور خواهند يافت.

روساي گذرنامه ، سازمان برق منطقه كردستان عراق ، روسا و معاونين اتاق هاي بازرگاني شهرهاي اربيل ، كركوك، سليمانيه وهمچنين برخي از مديران كمپاني اسياسيل و ميران نيز آمادگي خود را براي حضور در نمايشگاه اعلام كرده اند.

همچنين وزير سازمان سرمايه گذاري ، مديركل وزارت صنايع ، مشاور رييس جمهور عراق در امور بازرگاني ، مسئول پروژه هاي انجمن وزيران ، مسئول سازمان پروژه ها و هيات همراه براي حضور در اين نمايشگاه اعلام آمادگي كرده اند.

کد مطلب 283448

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