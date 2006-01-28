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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

رئيس دانشگاه آزاد واحد شهرري در گفتگو با "مهر" خبر داد:

ساخت بزرگترين مجموعه آزمايشگاهي دانشگاه آزاد در واحد شهرري

ساخت بزرگترين مجموعه آزمايشگاهي دانشگاه آزاد در واحد شهرري

ساخت بزرگترين مجموعه آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه آزاد تا پايان سال جاري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري آغاز مي شود.

دكتر "رحيم سرور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مراحل تصويب ساخت بزرگترين مجموعه آزمايشگاهي دانشگاه آزاد در بخش هاي فيزيك، شيمي و آزمايشگاه تحقيقاتي به پايان رسيده است كه اين پروژه به زودي كار خود را آغاز مي كند.

وي اظهار داشت: همچنين ساخت بوفه، قرنطينه و بايگاني دانشگاه آزاد شهرري نيز تصويب و بودجه آن مشخص شده است كه اين پروژه عمراني نيز تا پايان سال 84 آغاز به كار مي كند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري از ارتقا درجه اين واحد به درجه جامع خبر داد و افزود: براي ارتقا واحد هاي دانشگاهي به واحد جامع بين هزار تا هزار و 200 امتياز و تاييد هيات علمي، امكانات، سابقه و شرايط خاص ديگري مورد نياز است كه واحد شهرري در حال حاضر بيش از يك هزار و 350 امتياز دارد و از تمامي جوانب مورد تاييد است و انتظار مي رود اين واحد به سطح جامع ارتقا يابد.

کد مطلب 283450

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