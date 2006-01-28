رئيس مجلس نمايندگان اندونزي به تهران مي آيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس نمايندگان اندونزي در طي سفر چهار روزه خود به كشورمان كه از تاريخ 9/11/84 لغايت 12/11/84 انجام مي گيرد، علاوه بر ديدار و مذاكره با رئيس مجلس، با دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و برخي ديگر از مقامات كشورمان نيز ملاقات هايي خواهد داشت.