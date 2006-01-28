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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

فردا و در سفري چهار روزه؛

رئيس مجلس نمايندگان اندونزي به تهران مي آيد

"آرگونگ لاك سونو" رئيس مجلس نمايندگان اندونزي بنا به دعوت رسمي دكتر غلامعلي حداد عادل در راس يك هيات بلندپايه پارلماني و سياسي از جمهوري اسلامي ايران ديدار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس نمايندگان اندونزي در طي سفر چهار روزه خود به كشورمان كه از تاريخ 9/11/84 لغايت 12/11/84 انجام مي گيرد، علاوه بر ديدار و مذاكره با رئيس مجلس، با دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و برخي ديگر از مقامات كشورمان نيز ملاقات هايي خواهد داشت.

کد مطلب 283496

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