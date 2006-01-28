هدر رفتن ضربه پنالتي به تيم ما ضربه زد / مستحق باخت نبوديم

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: بازي سخت و سنگيني بود چرا كه با توجه به زمين انزلي ديدارمقابل ملوان مشكل به نظرمي رسيد.

وي درادامه گفت : ابومسلم بازي خوبي به نمايش گذاشت و اين درحالي بود كه ملوان درطول بازي نتوانست اززيرفشار ابومسلم خارج شود و درواقع ما مستحق باخت نبوديم.

ميثاقيان درخصوص گل ملوان خاطرنشان كرد: به نظرمن گل ملوان مشكوك بود و نمي توانست گل باشد چرا كه دروازه بان تيم ما توپ را قبل ازخط كنترل كرد. ضمن اينكه به هدر رفتن ضربه پنالتي ما توسط گراييلي باعث افت روحي بازيكنان شد و كيفيت لازم را از انها گرفت.

ديداردوتيم ابومسلم و ملوان درهفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر با نتيجه1 برصفر به نفع ملوان پايان يافت .