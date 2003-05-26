  1. هنر
۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۲۵

اسامه جايزه خانه هنر جشنواره كن را برد

فيلم سينمايي «اسامه» جايزه خانه هنر فرانسه را در بخش جنبي و عنوان اثر برگزيده بخش جوانان را در جشنواره جهاني كن به خود اختصاص داد.

   فيلم  «اسامه»  ساخته صديق برمك  كه نخستين فيلم افغاني شركت كننده در جشنواره جهاني كن به شمار مي رود،  جايزه سالانه انجمن سينماهاي خانه هنر فرانسه را در بخش دو هفته كارگردانان به  خود اختصاص داد.
اسامه كه نخستين فيلم بلند سينمايي برمك به شمار مي رود و سال گذشته با استقبال بسيار خوبي در اكران هاي اوليه اين فيلم مواجه شده، بر اساس يك داستان واقعي به تصويردر آمده است.
در اين اثر يك دختر 12 ساله كه مردان خانواده و اقوام او در جنگ هاي قومي ميان افاغنه كشته شده اند، به وسيله مادر و مادر بزرگش لباس پسرانه به تن مي كند و به اين شكل مي تواند آزادانه در خيابان ها قدم بزند و در پي كار باشد.
 صديق برمك كه 41  سال دارد و  رييس  سازمان فيلم افغانستان نيز هست، براي ساخت اين فيلم از مردم كوچه و بازار واردوگاه ها استفاده كرده است. اين فيلم تاكنون در 19 كشور به نمايش درآمده است.
