كرسي آزاد انديشي و مناظره در دانشگاه آزاد اسلامي راه اندازي مي شود // پنج درصد بودجه دانشگاه آزاد به تحقيق اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، دكتر "عبدالله جاسبي" در سومين جشنواره سراسري معاونان پژوهشي دانشگاههاي آزاد كشور در كرج اظهار داشت: پژوهش يكي از محورهاي اصلي فعاليت دانشگاه آزاد است و هم اكنون پنج درصد بودجه كل دانشگاه آزاد به اين مقوله اختصاص دارد.

وي افزود : كوشش و تكاپوي بيشتر واحدهاي دانشگاهي منجر به جذب بيشتر بودجه هاي پژوهشي خواهد شد و هر واحدي كه نتواند بودجه پژوهشي خود را صرف كند، بودجه تخصيص داده شده به آن واحد به صندوق مركزي دانشگاه بازمي گردد.

"جاسبي" خاطرنشان كرد: تصميم به برگشت بودجه هاي صرف نشده سال جاري در راستاي تخصيص بودجه به واحدهاي فعال كشور اتخاذ شده است.

رئيس دانشگاه آزاد تصريح كرد: البته به دنبال اين تصميم واحدهاي دانشگاهي براي توسعه طرح هاي پژوهشي خود تلاش نويني را آغاز كرده اند.

"جاسبي" ابراز اميدواري كرد: بودجه هاي دست نخورده برخي واحدهاي دانشگاهي، پيش از بازگشت به صندوق منجر به خلاقيت و نوآوري و صرف پژوهش و تحقيق شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در جمع حاضران گفت : دانشگاه آزاد بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري و آقاي رفسنجاني تمام تلاش خود را براي نزديكي هر چه بيشتر به صحنه هاي علمي خواهد كرد .

"جاسبي" تصريح كرد : اين دانشگاه تنها واحد علمي كشور است كه به خواست رهبر در زمينه توليد علوم مختلف و جنبش نرم افزاري پاسخ داده و موفق به برگزاري نخستين كنگره بين المللي توليد علم شده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه با اشاره به رياست اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام كه برعهده اين دانشگاه است، اظهار داشت : براي محقق كردن جايگاه واقعي اين دانشگاه در جهان بايد در پژوهش و تحقيقات گام برداريم و كمر همت ببنديم.

وي گفت: هم اكنون فعاليت دانشگاه آزاد، براي برداشتن گام در اين خصوص آغاز شده و فعال شدن واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد در همين راستا است.

"جاسبي" در پايان با اشاره به فرا رسيدن ايام مبارك دهه فجر و همزماني آن با ايام محرم يادآور شد : انقلاب ايران ، انقلابي متمايز از تمام انقلابهاي دنياست و اين تمايز بيش از هر چيز به دليل استقلال راي مردم و همدلي آنان با مسئولان و اتصال مردم شيعه به واقعه عظيم عاشوراست .

به گزارش "مهر"، صبح امروز همزمان با برگزاري همايش يك روزه دانشگاههاي آزاد كشور، چند پروژه دانشگاهي به مساحت بيش از 25 هزار متر مربع در بزرگترين واحد دانشگاهي آزاد كشور در كرج افتتاح شد.

مراسم افتتاحيه اين پروژه ها با حضور جمعي از مديران شهري كرج و نمايندگان مردم در مجلس از پژوهشگران و محققان نمونه دانشگاه آزاد تجليل و قدرداني شد .