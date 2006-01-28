آنتوني هاپكينز امنيت شغلي ندارد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هنرپيشه مطرح بريتانيا اعلام كرد مي ترسد كه همين روزها بيكار شود، چرا كه اين امكان وجود دارد كه تكنولوژي هاي كامپيوتري جاي هنرپيشگان را بگيرند. هاپكينز عنوان كرد كه جلوه هاي ويژه فيلم جديدش تحت عنوان "بيوولف" وي را متحير كرده است.



اين هنرپيشه تاكيد كرد كه روزي تكنولوژي موجبات ويراني هاليوود را فراهم مي كند. وي گفت: "همه چيز به نظر مسخره مي‌آيد. من نمي دانم چرا تهيه كننده ها از اين جلوه هاي ويژه استفاده مي كنند. فكر مي كنم كه سرانجام روزي فرا رسد كه آنها ديگر از هنرپيشگان استفاده نكنند. به نظر مي رسد كه تهيه كننده ها درصدد يافتن راهي هستند تا از دست ما خلاص شوند و به همين دليل به تكنولوژي هاي كامپيوتري پناه آورده اند."



هاپكينز واپسين بار با فيلم "برهان" در عرصه رقابت ها حضور داشت. اين اثر كه از حضور بازيگراني چون جيك گيلنهال در كنار هاپكينز سود مي جست شرح حال زني را روايت مي كند كه بايد با بيماري پدر رياضي دانش كنار بيايد. پدر پس از مدتي مي ميرد و دختر در كمال ناباوري همگان برهان رياضي مهمترين مسئله وي را براي شاگردانش بازگو مي كند.