احمدي نژاد نشان داد كه مي توان به جاي متهم ، در جايگاه مدعي العموم قرار گرفت

دكترصادق كوشكي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : به نظر مي رسد تحولاتي نيز كه در عرصه سياست خارجي به وجود آمده است، بيشتر به عملكرد شخص رئيس جمهور بر مي گردد تا بدنه ديپلماسي كشور.

وي با اشاره به اظهارات و سياست هاي دكتر احمدي نژاد در خصوص رژيم صهيونيستي، اين مواضع را مطابق با اصول انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت : رئيس جمهور با رفتار خود نشان داد به جاي اينكه ايران در عرصه بين الملل به عنوان متهم شناخته شود، مي تواند در موضع مدعي العموم قرار گيرد .

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر هماهنگي دستگاه سياست خارجي با رئيس جمهور پرسيد: در شرايطي كه انگليس به دخالت در انفجارهاي خوزستان و دامن زدن به نا امني و تحريكات قومي متهم است، چرا وزارت امور خارجه به يادداشتي كاملا رسمي و بي اثر به كاردار انگليس كفايت كرده است.

كوشكي پيرامون آنچه " انفعال وزارت امور خارجه در مقابل برخي همسايگان" خواند نيز اظهار داشت : وزارت امور خارجه در حالي به دنبال حفظ روابط دوستانه با اعراب است كه شوراي همكاري خليج فارس و برخي كشورهاي عضو آن به دنبال اخلال در منطقه و كشاندن پاي بيگانگان هستند و با حقوق هسته اي ايران نيز مسئولانه برخورد نمي كنند.